Diletta Leotta sculetta in barca/ Video, balletto sexy e Instagram in delirio

Diletta Leotta è probabilmente la regina dell’estate 2019. La bella conduttrice di Dazn, che fra meno di un mese tornerà a “presentare” le varie partite di Serie A del weekend, è ricercata dai paparazzi di tutta Italia, soprattutto dopo che è divenuta pubblica la notizia della rottura con lo storico fidanzato Matteo Mammì. Da qualche settimana a questa parte la bella Diletta si starebbe frequentando con Daniele Scardina detto “King Toretto”, giovane pugile originario di Rozzano, nell’hinterland milanese, che vive a Miami. I due sono stati catturati in atteggiamenti affettuosi, prima mano nella mano a Ibizia, quindi molto vicini su una barca, dove si sono anche scambiati un bacio. Il lottatore ha parlato di “amica particolare” in una recente intervista, mentre la stessa Leotta ha sviato l’argomento, è intervistata dai microfoni di Oggi ha confessato: “Il mio unico vero amore è il lavoro”.

DILETTA LEOTTA SCULETTA IN BARCA: VIDEO

Difficile capire se i due siano già fidanzati ufficialmente, o se si sia trattato di un semplice flirt estivo, fatto sta che Diletta Leotta, dopo i giorni passati assieme a Scardina in Spagna, si sta ora godendo le vacanze da single. Tornata dalle Baleari si è quindi diretta in Sardegna, dove si trova al momento assieme a delle amiche, non rinunciando ovviamente allo smartphone. Spesso e volentieri, infatti, la bella agrigentina pubblica stories e fotografie che allietano i caldi pomeriggi estivi dei suoi 4 milioni e passa di follower su Instagram. L’ultimo video è regalato dagli amici di “Chiamarsi bomber”, irriverente pagina sul calcio, che ha appunto postato un filmato (che potete trovare poco più sotto), in cui si vede Diletta Leotta ballare, muovendo in maniera sinuosa il suo lato B che tanto ha fatto girare la testa ai maschietti negli ultimi anni. Inutile sottolineare come il filmato abbia già fatto il pienone di like…





