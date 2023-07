Diletta Leotta è diventata zia/ Nata Sofia, la prima figlia del fratello Mirko Menola

Diletta Leotta zia di Sofia

La famiglia di Diletta Leotta si allarga. In attesa di partorire, la conduttrice è diventata zia della piccola Sofia, prima figlia del fratello Mirko Menola e di sua moglie Irene. La Leotta, con il fratello Mirko, chirurgo plastico, ha un rapporto speciale e la gioia per l’arrivo di Sofia è grande in tutta la famiglia. La conduttrice e il fratello che hanno la stessa mamma, ma non lo stesso papà, affronteranno insieme l’esperienza di avere una figlia. In attesa di diventare a sua volta zio, Mirko Menola ha affidato ai social la gioia e l’emozione provata nel vedere sua figlia.

«Pensavo fosse una sensazione speciale, ma adesso che la sto provando, posso tranquillamente affermare che avere un figlio è davvero il senso della vita», ha scritto Mirko Manola a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Diletta Leotta: quando nasce la bambina che aspetta?

Felice di essere diventata zia, Diletta Leotta si sta godendo le ultime settimane di gravidanza. Per la conduttrice, infatti, dal punto di vista privato, è un momento davvero magico. Oltre ad essere diventata ancora una volta zia, tra qualche settimana diventerà mamma per la prima volta. Entro l’estate, infatti, la conduttrice metterà al mondo il frutto del suo amore con Loris Karius. Ufficialmente in vacanza dopo aver raccontato tutte le emozioni della seria A, la conduttrice si sta godendo il riposo, il mare e il sole.

Sempre bellissima, nonostante il pancione, la Leotta sfoggia una forma perfetta e, in costume, è davvero raggiante. Per tutta la famiglia di Diletta, dunque, tra qualche settimana, la felicità diventerà ancora più grande con l’arrivo della primogenita della conduttrice.

