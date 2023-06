Diletta Leotta versione sirenetta in dolce attesa/ Fuga al mare con amici, e Loris Karius…

Diletta Leotta al mare con amici, ma senza Loris Karius

Diletta Leotta è pronta a diventare mamma per la prima volta: tra pochi mesi, infatti, darà il benvenuto al suo primo figlio in coppia con il fidanzato Loris Karius. Sono mesi di grandissime emozioni per lei, ora al suo settimo mese di gravidanza, e presto accoglierà con grande affetto e gioia il primo frutto del loro romantico amore. Intanto, però, la conduttrice sportiva si è concessa una mini-vacanza al mare, nella splendida Versilia.

Il settimanale Chi, nel nuovo numero uscito oggi in edicola, l’ha paparazzata in versione sirenetta a Forte dei Marmi, distesa sul bagnasciuga, con un bikini premaman e le dolci rotondità in primo piano. Una breve fuga dalla vita quotidiana all’insegna del mare, assieme agli amici, mentre il fidanzato Loris ha trascorso una breve vacanza a Ibiza. Ma non solo, perché al dito della Leotta è spuntato anche un prezioso anello di brillanti. La conduttrice è più raggiante che mai, come mostrano le immagini, e si prepara a vivere la gioia più grande, quella della maternità.

Diletta Leotta e l’attesa della gravidanza con un nuovo podcast

In attesa del lieto evento Diletta Leotta non si è affatto fermata e, nell’attesa del parto, ha dato il via ad un podcast nuovo di zecca intitolato MammaDilettante, in cui intervista alcune donne già diventate mamme che raccontano la propria esperienza con la maternità e con la nascita dei figli. L’ultima puntata, in particolare, ha visto ospite Ilaria D’Amico, che si è decisamente sbilanciata di fronte ad una domanda molto piccante: “Sesso in gravidanza, sì o no?“.

La conduttrice e collega della Leotta ha ammesso: “Assolutamente sì! Ma certo, di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi forse c’è un momento un po’ strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c’è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire “no”, ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo”. Più defilato invece l’entusiasmo della Leotta, che ha replicato amaramente: “Io non sono proprio in una fase wow“.

