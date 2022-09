Diletta Leotta e Giacomo Cavalli fidanzati/ Prima uscita pubblica al matrimonio…

Giacomo Cavalli e Diletta Leotta: la prima foto di coppia sui social

Ora c’è la conferma ufficiale e a fornirla è stata la stessa Diletta Leotta pubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram la prima foto di coppia in cui sorride mentre ha tra le braccia il suo amato cagnolini e al suo fianco c’è Giacomo Cavalli, il suo nuovo fidanzato. Dopo indiscrezioni, rumors e paparazzate che parlavano dell’esistenza di un flirt tra la conduttrice e il modello, Diletta, al termine dell’estate, ha scelto di pubblicare, per la prima volta, una bellissima foto di coppia ufficializzando così la storia.

Dopo aver pubblicato la foto dell’outfit scelto, Diletta, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato anche la foto che vedete qui in alto. Bellissimi, elegantissimi e sorridenti, Diletta e Giacomo hanno scelto un’occasione speciale per ufficializzare la storia.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme al matrimonio del fratello di lei

Taormina è stata la location scelta da Diletta Leotta e Giacomo Cavalli per rendere ufficiale la loro storia d’amore. Al matrimonio del fratello Mirko Manola di cui è stata testimone, Diletta ha scelto di farsi accompagnare dal nuovo fidanzato. Un’uscita pubblica che sancisce l’amore nato tra la conduttrice e il modello che, finora, avevano mantenuto un basso profilo preferendo non condividendo niente del loro legame. Oggi, però, che tutto sembra procedere a gonfie vele, la coppia ha scelto di uscire allo scoperto in un’occasione così speciale.

A pubblicare una foto di Diletta con il fidanzato Giacomo è stato anche il fratello che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui sorride accanto alla moglie, alla sorella e al fidanzato di quest’ultima. Una foto scattata durante il ricevimento e che ufficializzare la storia tra Diletta e Giacomo.

