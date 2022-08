Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, è amore?/ Vicini e sorridenti in una foto Instagram

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, è amore? Lo scatto social riaccende il gossip

Diletta Leotta ha ritrovato l’amore, dopo la fine della love story con Can Yaman, chiacchieratissima e che ha fatto sognare molti fan? La conduttrice televisiva, ormai volto fisso della piattaforma Dazn che segue il calcio e lo sport in generale, avrebbe infatti ritrovato il sorriso al fianco del modello Giacomo Cavalli. Non è una voce o un’indiscrezione proveniente dai più attenti esperti del gossip, ma la notizia arriva direttamente dal profilo Instagram della ragazza, che ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia di alcuni amici.

Sul suo profilo la Leotta ha infatti condiviso un carosello di scatti che la ritraggono al mare, spensierata e solare. Tra questi, oltre a una foto con la cantante Elodie, anche uno scatto di gruppo in compagnia fra gli altri, della stessa cantante, di Andrea Iannone e… di Giacomo Cavalli. La conduttrice e il modello sono vicini e super sorridenti: questa sarebbe la prima testimonianza social ufficiale del loro presunto amore. Non è dato sapere, infatti, se a legarli è una semplice amicizia o qualcosa in più, tuttavia il gossip su di loro ne ha parlato ormai da mesi.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: voci su di loro da fine 2021…

Le prime voci sul presunto flirt tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, dopo la rottura della conduttrice televisiva con Can Yaman, hanno iniziato a circolare addirittura da fine 2021. Da quel momento i rumors si sono intensificati mese dopo mese, sebbene da parte della coppia non sia arrivata alcuna testimonianza del loro presunto amore. Sino a questo inequivocabile indizio social che la dice lunga sulla ritrovata serenità e spensieratezza da parte della Leotta, felice al fianco del ragazzo.

Non solo imprenditore ma anche modello: Giacomo Cavalli ha infatti sfilato e posato per i marchi più importanti e si ritrova ora protagonista del gossip. Nell’estate 2022, segnata dalla separazione d’oro tra Francesco Totti e Ilary Blasi e altri succosi avvenimenti di cronaca rosa, c’è spazio anche per questa nuova, giovane coppia che si starebbe formando. In attesa di annunci ufficiali da parte dei diretti interessati.

