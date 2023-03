Diletta Leotta è incinta/ Il video annuncio col fidanzato Loris Karius: “Esplodiamo di gioia”

Diletta Leotta è incinta: l’annuncio con fidanzato Loris Karius

I rumor delle ultime settimane trovano oggi conferma: Diletta Leotta è incinta. Da giorni infatti si vociferava di una possibile gravidanza per la conduttrice sportiva e volto di Dazn, che da alcuni mesi sta frequentando Loris Karius. Le voci sono oggi diventate una certezza grazie all’annuncio che entrambi hanno dato su Instagram con un commovente video in cui Diletta, in lacrime, viene abbracciata da Karius e insieme gioisco poi della lieta notizia.

Il video è poi accompagnato da un messaggio che rende evidente di che lieto annuncio si tratta: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!” “Presto saremo in tre”, annuncia dunque Diletta Leotta con grande gioia, senza tuttavia svelare ulteriori dettagli della gravidanza.

Diletta Leotta incinta di Loris Karius: chi è lui e come si sono conosciuti

È un momento d’oro per Diletta Leotta, che sta per diventare mamma per la prima volta. I primi gossip su una frequentazione tra la Leotta e Loris Karius – portiere della squadra del Newcastle – risalgono ad ottobre 2022, il tutto però venne ufficializzato qualche settimana dopo con le foto dei due insieme. Da quel momento, si sono susseguite varie paparazzate sulla novella coppia in momenti inequivocabili, che ne hanno dunque confermato la serietà della frequentazione. Poi, a novembre 2022, Diletta si è finalmente sbottonata su Karius, dichiarando: “Mia madre mi dice vacci piano in amore, ma solo sbagliando troverò quello giusto”. Quello giusto sembra essere finalmente arrivato e proprio con lui Diletta presto diventerà mamma.

