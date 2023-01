Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati/ La reazione dell’ex Can Yaman dopo che…

Diletta Leotta e Loris Karius, presentazioni in famiglia e “like” di approvazione dall’ex di lei, Can Yaman

Ora che è ufficiale, la storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius assume un contorno più concreto. Non solo per le prime vacanze insieme, da innamorati, ma anche e soprattutto per le presentazioni in famiglia da parte della famosa giornalista di Dazn. In queste vacanze natalizie appena messe alle spalle, la Leotta non ha perso tempo e ha presentato a mamma e papà il calciatore, o meglio…il suo nuovo fidanzato. Loris ha trascorso parte delle vacanze in Sicilia, dove ha conosciuto appunto la famiglia di Diletta.

Can Yaman: "Sogno una donna..."/ Il turco corteggia a C'é posta per te: web diviso

Poi ci sarebbe stato il percorso inverso, con la coppia volata prima a Newcastle a casa Karius per il Capodanno poi a Cannes, dove hanno trascorso nuovamente del tempo in compagnia dei genitori di Diletta e infine a Courmayeur. In tutto questo non sono ovviamente mancate le reazioni del web e del mondo dello spettacolo. Tra queste l’approvazione eccellente dell’ex di Diletta Leotta, vale a dire l’attore e modello Can Yaman. Like rincuorante da parte dello showman turco, che a quanto pare è ben lieto di vedere Diletta e Loris al settimo cielo.

L'isola dei famosi 2023, Can Yaman é l'inviato?/ Tra i concorrenti, Pamela Prati e..

Diletta Leotta e Loris Karius, la vacanza insieme è romanticismo allo stato puro

Dopo la romantica vacanza insieme e la presentazione ai genitori di lei, Diletta Leotta e Loris Karius sono tornati ai rispetti impegni, separandosi nuovamente. La giornalista è infatti in Italia, mentre lui è tornato in Inghilterra. La coppia, adesso, sembra fare davvero sul serio. I primi mesi l’uno al fianco dell’altro, così, promettere bene, al contrario di quanto si vociferava nei giorni scorsi, quando appunto sembrava potesse esserci qualche “intoppo” tra Diletta e Loris, dal momento che la giornalista aveva “escluso” il fidanzato dalle foto di famiglia.

Can Yaman, e i suoi flirt/ Da Leotta a Chillemi: quando fu pizzicato a Roma con...

I giorni successivi sono stati, come dicevamo, romanticismo allo stato puro. Diletta e Loris sono stati pizzicati in uno dei ristoranti più rinomati di Courmayeur, tra decorazioni a forma di cuore e qualche foto coi fan. A molti di loro, Diletta e Loris, hanno ribadito che il loro rapporto è stabile e forte più che mai. Chissà quindi cosa riserverà il futuro alla nuova coppia formata dalla Leotta e il “vichingo” Loris Karius.











© RIPRODUZIONE RISERVATA