Diletta Leotta ed Elodie al compleanno di Mahmood/ Sono loro le regine della festa

Diletta Leotta ed Elodie regine al compleanno di Mahmood. La conduttrice e la cantante si sono ritrovate insieme per festeggiare il compleanno del cantante di Soldi. Una cena tra amici con tanto di “buon compleanno” postato e condiviso su tutti i social. Tra uno scatto e l’altro però Diletta e Leotta hanno intrattenuto i proprio follower anche con alcune Instagram Stories che hanno riscosso un grandissimo successo. Sui rispettivi social, infatti, hanno pubblicato dei brevi video in cui si sono scambiate le voci: Elodie saluta i fan con la voce dell’amica, mentre Diletta canta “Andromeda” con la voce dell’interprete. Un divertentissimo siparietto che ha riscosso un grande successo, anche se a far impazzire i fan è una foto che la conduttrice e la cantante hanno pubblicato sempre su Instagram. Lo scatto, manco a dirlo, ha avuto un riscontro davvero altissimo a conferma che le due amiche sono davvero amatissime dal pubblico. Diletta ed Elodie, infatti, sono grandi amiche nella vita privata e la cosa è chiara sin da subito.

Diletta Leotta ed Elodie amiche per la pelle

