Diletta Leotta ed Elodie si “sfondano” di cibo/ Foto, calze a rete infiammano il web

Elodie Di Patrizi e Diletta Leotta hanno infiammato i social. Insieme in diretta radiofonica, la giornalista siciliana ha condiviso tramite Instagram, delle Stories in compagnia dell’ex allieva di Amici, facendo impazzire i fan e mostrando il look “audace” della cantante tutto pepe. La Leotta, oltre a condurre “Diletta Gol” su DAZN, ha anche un programma radiofonico su Radio 105 dal titolo “105 Take Away” che conduce insieme a Daniele Battaglia, Alan Caligiuri, e il Maestrello Matteo Lotti. Questo pomeriggio, nel corso del nuovo appuntamento, ha avuto modo di ospitare Elodie e, oltre ad esibirsi dal vivo, ha mostrato ai fan le sue calze a rete. Tra le due, è scattato un immediato feeling tanto che, dopo l’intervista tra le frequenze radiofoniche, le due sono anche andate a pranzo insieme, “sfondandosi” di cibo. Ed infatti, se dapprima hanno mostrato ai follower solo della semplice insalata, poi nella seconda fotografia è comparsa una ricca porzione di pasta e patatine al forno da potere gustare insieme.

Diletta Leotta ed Elodie, tra pose sexy e buon cibo

Proprio in queste settimane, Diletta Leotta aveva fatto impazzire gli estimatori pubblicando degli scatti in compagnia di Belen Rodriguez, anche lei ospitata in radio nel corso dello stesso programma tra le frequenze di Radio 105. Dopo la showgirl argentina, la conduttrice bionda ha avuto modo di infiammare il popolo del web, pure con Elodie e il suo outfit sexy compreso di calze a rete. Nelle Stories del profilo ufficiale di Diletta, la giornalista afferma di avere usato un look sobrio, a differenza dell’amica che ha sfoderato calze a rete che esibisce divertita alzando la gamba e mostrandole a favore di smartphone. Le due, sono apparse molto affiatate, scambiandosi complimenti e pranzando insieme dopo l’intervista. Gustare del buon cibo insieme, hanno anche generato una lunga serie di complimenti e piacevole ironia da parte dei follower. Entrambe infatti, hanno commentato aggiungendo allo scatto un hashtag identico: #magnamoselanacosetta.

Visualizza questo post su Instagram Tanti buoni propositi e poi finisco sempre nello stesso modo @dilettaleotta #magnamoselanacosetta Un post condiviso da Elodie (@elodiedipatrizi) in data: Feb 27, 2019 at 6:00 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA