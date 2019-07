Diletta Leotta, foto hot hackerate/ Due direttori le pubblicarono: rischiano processo

Due persone a rischio processo per la pubblicazione di foto hot rubate dall’iPhone di Diletta Leotta: nuovi aggiornamenti sul triste caso con vittima la giornalista televisiva. I fatti risalgono a tre anni fa e l’accusa nei confronti della direttrice editoriale del settimanale Eva Tremila Express Roberta Damiata e del direttore responsabile Ugo Consolazione è quella di omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Come riporta il Corriere della Sera, il loro dovere sarebbe stato denunciare di essere entrati in possesso di foto hot hackerate, ma invece i due direttori decisero di pubblicare le immagini sul settimanale pur conoscendo l’origine illecita. Il pubblico ministero Carlo Villani ha disposto la chiusura delle indagini e ora i due potrebbero andare alla sbarra: ricordiamo che le foto private furono rubate attraverso l’intrusione nell’iCloud dello smartphone della 27enne, reato commesso da un hacker minorenne su cui indaga la Procura minorile di Bologna.

PUBBLICARONO FOTO HOT DI DILETTA LEOTTA: IN DUE A RISCHIO PROCESSO

Il Corriere ricostruisce quanto accaduto: la malafede dei due giornalisti, Roberta Damiata e Ugo Consolazione, sarebbe riscontrabile in una e-mail inviata agli indagati dall’avvocato di Diletta Leotta. La sorella-legale Federica Leotta nel testo avverte con chiarezza i due che si tratta di scatti rubati e che la pubblicazione è possibile unicamente con il consenso della protagonista immortalata negli scatti, che rifiuta categoricamente. Secondo il pubblico ministero, l’e-mail imporrebbe ai due indagati di recarsi in Procura a denunciare il possesso di foto derivanti da illecito, mentre Damiata e Consolazione decisero di pubblicare il materiale rubato dall’hacker nel numero 37 del settimanale di gossip in edicola lo scorso 6 settembre 2017. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, una brutta vicenda che potrebbe avere ulteriori risvolti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA