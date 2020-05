Diletta Leotta, foto hot su Telegram/ Denuncia: canali chiusi, anche 17enne nei guai

Pubblicità

C’era anche la giornalista sportiva Diletta Leotta tra le vittime di revenge porn coinvolte suo malgrado nei canali di Telegram che sono stati fortunatamente chiusi nei giorni scorsi dopo un intervento della Polizia Postale poichè contenenti migliaia di foto pornografiche e video. Tre persone sono state denunciate in tutta Italia tra cui un 17enne di Palermo. Tre i canali sottoposti a chiusura immediata con nomi alquanto discutibili – “La Bibbia 5.0”, “Il Vangelo del pelo” e “Stu*ro tua sorella” – e tutto ciò è stato reso possibile proprio grazie alla denuncia di molte vittime, tra cui la stessa Diletta Leotta, già in passato nel mirino di gruppi o canali pornografici. Utile ai fini delle indagini anche le segnalazioni che gli inquirenti hanno ottenuto da Fedez, il quale si è prodigato nel raccogliere le segnalazioni dei suoi follower sul web. Le indagini sono state condotte grazie alla collaborazione della Polizia Postale e delle procure di Milano, Palermo e Bergamo, portando così all’eliminazione da Telegram dei tre canali nocivi.

DILETTA LEOTTA, FOTO HOT SU TELEGRAM: LA SUA DENUNCIA

Nei canali finiti nel mirino delle indagini sul revenge porn su Telegram, erano presenti migliaia di persone che ogni giorno condividevano foto e video pornografici di qualunque tipo. Tra coloro che sono finiti nei guai, anche un ragazzo minorenne di appena 17 anni di Palermo, utente di uno di questi gruppi. Il ragazzo, come spiega Il Giornale di Sicilia nell’edizione online, aveva messo in vendita le foto pornografiche a 2-3 euro l’una ed era riuscito a raccogliere una cifra intorno ai 5.000 euro. Gli altri due denunciati sono un 29enne bergamasco e un 35enne della provincia di Nuoro, entrambi amministratori dei tre canali sotto accusa. L’uomo più adulto, nel dettaglio, è stato beccato in flagranza di reato proprio mentre stava aggiornando il proprio canale con nuove immagini e video. Proprio durante la perquisizione nel suo appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo mentre aveva l’iPad ancora tra le mani. Il 29enne è finito nei guai anche per il reato di revenge porn a scapito della sua ex ragazza.



