Diletta Leotta “I bambini felici con un pallone”/ I fan: “Noi pazzi dei tuoi palloni”

Ed eccoci qui alle porte della ripresa del campionato e chi meglio di Diletta Leotta poteva virtualmente tagliare il nastro di questa ripresa? Siamo sicuri che i fan non sognavano niente di meglio che vedere la giornalista su un bellissimo prato verde con tanto di palla in mano prova a dare il suo personale “fischio di inizio” in attesa di quello vero che tra qualche settimana riporterà Cristiano Ronaldo e compagni. Per l’occasione Diletta Leotta ha scelto una foto in cui appare molto coperta, tranne per il suo addome scolpito, con una palla in mano e un bel sorriso, peccato che anche in questo caso i fan siano andati oltre fissando il loro sguardo ad altezza della palla e, in particolare, a quella dei suoi seni. A quel punto i doppi sensi erano d’obbligo visto che le misure sembrano quasi uguali e tutti si sono lanciati in una serie di commenti che, forse, Diletta Leotta doveva prevedere.

DILETTA LEOTTA E I PALLONI IN BELLA VISTA

Lei, dal canto suo, ha scritto: “I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato”, tra i commenti subito si legge: “Noi quando vediamo i tuoi di palloni”, commento che ha raccolto quasi quattro mila mi piace e una serie di commenti tra risate e conferme. Quello che è certo è che i fan sono destinati a guardare e non toccare, sorte che non tocca al suo attuale compagno, Daniele Scardina, con il quale ha passato la quarantena come prova del nove di una possibile convivenza.

Ecco di seguito il suo post:

Visualizza questo post su Instagram I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato ⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Mag 2020 alle ore 1:34 PDT





