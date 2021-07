Diletta Leotta/ “Ibrahimovic? Simpatico ma gioca molto sul personaggio”

Diletta Leotta è tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto Carlo Conti il venerdì in replica in prima serata su Rai1. Tra i super ospiti c’è anche la bellissima giornalista, volto di Dazn, che da mesi è al centro del gossip per la sua storia d’amore con Can Yaman. Procede a gonfie vele l’amore tra la Leotta e il sex symbol delle soap turche; una storia che sta facendo letteralmente impazzire i fan, ma anche la stampa nazionale e non. Nonostante ci sia ancora chi crede che sia tutto stato creato a tavolo, Diletta e Can continuano a viversi il loro amore condividendo foto e momenti del loro quotidiano sui social. A parte l’amore, la Leotta in questi giorni intervistata da Sportweek si è soffermata su Zlatan Ibrahimovic, il calciatore svedese che quest’anno abbiamo visto anche sul palcoscenico di Sanremo 2021.

Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio nel 2022?/ "È un amore leale, grande rispetto per lei"

Diletta Leotta: “Totti vince il premio simpatia”

“Ibrahimovic invece è simpatico ma gioca molto sul personaggio, la cosa più interessante è che è indecifrabile, imprevedibile e sorprendente” – ha detto Diletta Leotta che chiamata a scegliere quale sia il giocatore più simpatico di tutti non ha alcun dubbio: “Totti, lui vince sempre il mio premio simpatia. Non è tanto quello che dice ma come lo dice”. Non solo, il volto di Dazn ha parlato anche di Giorgia Rossi, la collega che nella prossima stagione sportiva sarà tra le novità del servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi. “Non ci siamo ancora conosciute ma lo faremo a breve. io sono felicissima che ci sia anche lei perché è brava davvero e la stimo molto” – ha detto Diletta spegnendo così ogni possibile polemica e dimostrando ancora una volta di essere una donna che non ha alcun invidia verso le altre donne!

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Diletta Leotta/ Baci e coccole in studio, poi spunta il retroscenaPaolo Bargiggia Vs Diletta Leotta in copertina su Sportweek/ "Morte del giornalismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA