Diletta Leotta: il nuovo fidanzato è Marco Valta?/ Gita in barca al Lago di Como…

Diletta Leotta è tornata ufficialmente single. La conferma è arrivata dalla conduttrice che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di considerare chiusa la storia con Daniele Scardina con cui è rimasta in buoni rapporti. Oggi, così, il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 16 settembre, pubblica le foto di Diletta Leotta in barca con Marco Valta, il giovane imprenditore che, come scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbe avuto un flirt con Anna Safroncik. Nelle foto pubblicate da Chi, Diletta Leotta sfoggia un fisico mozzafiato mentre si gode una gita in barca sulle acque del Lago di Como. Bellissima e serena, si mostra in compagnia di Marco Valta con cui, però, non c’è alcun atteggiamento che possa far pensare all’inizio di una storia d’amore.

DILETTA LEOTTA, SOLO UN’AMICIZIA CON MARCO VALTA?

Cosa c’è tra Diletta Leotta e Marco Valta? Per il momento sembrerebbe solo un’amicizia. La conduttrice e l’imprenditore, in barca, non erano soli. Con loro, infatti, c’erano anche l’atleta Rossella Fiamingo e l’allenatore Matteo Conversi. Dopo un giro tra Cernobbio e Torno, la conduttrice che è pronta a ricominciate la stagione calcistica, amante dello sport, ha anche preso lezioni di wake surf. Una giornata rilassante, dunque, quella che si è concessa la Leotta in compagnia dell’affascinante imprenditore con cui, per ora, non sembrerebbe esserci nulla di sentimentale. Il rapporto tra i due resterà amichevole o si evolverà in qualcosa di più importante? Per il momento, tuttavia, la Leotta appare concentrata sul lavoro, gli amici e la famiglia.



