Diletta Leotta, il nuovo fidanzato è uno sceicco?/ Rose bianche a Milano e…

Chi è il fidanzato di Diletta Leotta? Il cuore della bella conduttrice che è tornata a raccontare le emozioni della serie A, batte per qualcuno? Sempre bellissima e molto corteggiata, la Leotta continua a mantenere il riserbo sulla propria vita privata condividendo sui social solo foto in cui appare da sola, con il suo cagnolino, con le amiche o la famiglia. Nessun riferimento che faccia pensare ad un amore nella vita della Leotta che, però, negli scorsi giorni, ha ricevuto un omaggio floreale speciale in quel di Milano.

Il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 14 settembre, pubblica le foto di Leotta mentre in quel di Milano riceve delle rose bianche. Chi è il mittente dell’omaggio floreale?

Nessun fidanzato sceicco per Diletta Leotta che, a Milano, riceve un omaggio floreale da un fan vestito da sceicco che, in cambio di una rosa bianca, le chiede una foto ricordo che la conduttrice gli concede con il sorriso prima di andare via. Il cuore della bellissima Leotta, dunque, è ancora libero?

In attesa di scoprirlo, continua il gossip sulla presunta storia con Giacomo Cavalli che non avrebbe partecipato alla festa di compleanno che la Leotta ha organizzato a Porto Cervo. I due non sono mai usciti allo scoperto, ma i rumors sono diversi. Sarà lui, dunque, ad essere presente nei pensieri e nel cuore della bella Diletta?

