Diletta Leotta/ L’accusa:”Il monologo con tua nonna è stata una delle cose più brutte e finte” (Sanremo 2020)

Diletta Leotta ha dovuto prendere le sue difese in seguito al monologo fatto a Sanremo 2020 in occasione del suo debutto nella kermesse. Un discorso incentrato sullo scorrere del tempo, a cui ha partecipato anche la nonna Elena, e che le ha permesso di attirare numerose critiche. "Le persone non hanno capito", ha detto a Storie Italiane in questi giorni, "sabato canterò e ballerò e rimpiangerete il discorso". Secondo la Leotta è stato il pubblico a non comprendere che in realtà il suo discorso era volto al tempo che passa per tutti e non sulla bellezza. Parole che sono subito risaltate agli occhi dei giornalisti, che proprio dopo questo suo intervento le hanno dato una tirata d'orecchie. Forse sarebbe stato meglio scusarsi per non essersi espressa bene, scrivono alcuni giornali. "Il monologo con tua nonna è stata una delle cose più brutte, finte e mal recitate mai viste in tv", scrive qualcuno sui social. "Ma la nonna ha iniziato un minimo a commuoversi o è ancora un sasso?", chiede qualcun altro. Nonostante questo, la foto del dietro le quinte che Diletta ha pubblicato su Instagram per mostrare il vestito e il momento del suo arrivo sul palco ha comunque registrato oltre 200 mila like nel giro di pochissime ore.

LA MADRE DI DILETTA LEOTTA LA DIFENDE, MONICA LEOFREDDI NON CI STA

La madre di Diletta Leotta non poteva che intervenire in sua difesa, in seguito alle critiche che la giornalista si è attirata addosso con il suo monologo. Un discorso che, soprattutto alla luce di quanto affermato da Rula Jebreal sulle donne e la violenza di genere, ha infiammato gli animi degli italiani. "Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici", tuona mamma Ofelia Castorina, "le peggiori nemiche di noi stesse. Ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare e a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni". Per la madre di Diletta è stata una delusione assistere all'attacco della stampa, soprattutto del mondo femminile del giornalismo e dello spettacolo. "Invece di essere solidali, di rafforzare insieme il nostro diritto a non essere solo belle", continua nel post su Instagram, "ma a guardare oltre, a valori più profondi basati sulla famiglia e sulla realizzazione professionale. Invece di combattere e unirci tutte insieme per dare a noi donne voce, il diritto di andare a testa alta, di essere forti". Monica Leoffreddi, citata dalla madre della valletta come una delle odiatrici che l'hanno presa di mira, ha deciso di rispondere fra i commenti. "Il tweet che ho scritto dopo il monologo di Diletta non era offensivo, era semplicemente espressione di un dissenso nel veder rappresentare la bellezza come valore e come qualcosa che capita", spiega. "Tacciare ogni dissenso con l'etichetta di invidia non aiuta", aggiunge, citandole Rula Jebreal e gli attacchi ricevuti prima ancora di presentarsi all'Ariston. Un duro attacco a cui ha risposto con un monologo ricco di emozioni e che ha cancellato tutte le polemiche emerse. "Lei non ha naturalmente l'obbligo di conoscere la mia storia, il mio vissuto e le mie lotte", conclude, "ma la prego, darmi dell'odiatrice e dell'invidiosa proprio no".

