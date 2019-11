Diletta Leotta, lato B in mostra/ Video, sfilata a bordo campo fa impazzire i fan

Dopo avervi deliziato con il fondoschiena di Lucas Peracchi in questo articolo, vogliamo dedicare spazio per il lato B di Diletta Leotta, perché siamo democraticamente per la parità dei diritti. La passeggiata a bordo campo che la giornalista ha prontamente condiviso tramite le Storie di Instagram, potrebbe essere una risposta ai tifosi del Napoli che le chiedevano a grande voce di mostrare il seno. Diletta invece, strizzando l’occhio alla pura provocazione e prendendosi in giro (sinonimo di intelligenza), precede il tifo e lo batte pure sul tempo. Proprio per mantenere alta l’attenzione, la siciliana passeggia con il tacco dodici, dopo i cori dei tifosi del Napoli: “Fuori le tette, Diletta fuori le tette!”. Inutile dire che il binomio: bella donna e calcio, ha sempre funzionato. C’è da aggiungere però, anche la possibilità di accendere un livore immotivato, da parte di coloro che, essendo consapevoli di non potere arrivare alle “meta”, preferiscono denigrare piuttosto che apprezzare pacificamente e con l’animo rilassato.

Diletta Leotta, lato B in mostra: la sfilata a bordo campo

Dopo il coro allo Stadio San Paolo, Diletta Leotta sfila a bordo campo con tacco 12 e lato B in mostra. Bella e intelligente, fatevene una ragione. In quella occasione, la giornalista aveva “risposto” alla richiesta dei tifosi mostrando un pollice verso. Oggi invece, decide di replicare ironicamente, dedicato ai tifosi del mondo calcistico, una parte molto sensuale del suo corpo. Il volto simbolo di Dazn, ex Sky Sport, è presente per lavoro negli stadi italiani, durante le dirette televisive delle partite di Serie A. Naturalmente, essendo oltre che brava anche bella, ha deciso di presentarsi “armata” di mise provocante, per rivendicare appieno la sua femminilità perché la bravura non deve “offuscare” la bellezza e viceversa. Tuta nera aderente, giacca corta e via alle curve e il fisico mozzafiato. Su Instagram, il filmato è stato condiviso tramite le Stories “condito” da un flamenco… nessuna disapprovazione, Diletta ha capito perfettamente come funziona.





