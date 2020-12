Diletta Leotta / Natale in famiglia, abbraccio e dedica speciale: “nonostante tutto”

C’è anche Diletta Leotta tra i grandi ospiti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, il “nuovo” programma di Carlo Conti che si ricolloca nella prima serata di Raiuno e si rinnova con un nuovo format. Per il primo appuntamento con il celebre gioco dei pacchi, Carlo Conti può contare su un cast di primissimo livello, tra cui appunto la bellissima giornalista ed influencer Diletta Leotta. Fan ovviamente in delirio per la sua partecipazione in tv, avendo già dovuto rinunciare al bel volto di DAZN per la pausa calcistica del campionato di Serie A. Insieme a Diletta Leotta, nella prima puntata di Affari Tuoi Viva gli Sposi, ritroveremo altri volti famosi provenienti dal mondo dello spettacolo come Paola Barale, Gigi e Ross, Tosca D’Acquino, Dado, Floria Canto e molti altri. Appuntamento fissato a questa sera, ore 20.30.

Diletta Leotta, natale in famiglia: l’abbraccio di gruppo e la dedica speciale

I fan più attenti e affezionati di Diletta Leotta hanno sicuramente seguito con grande affetto e coinvolgimento le festività natalizie della showgirl. La giornalista di DAZN ha raggiunto la sua famiglia per trascorrere insieme uno dei giorni più importanti dell’anno, condividendo coi fan alcuni attimi del Natale a casa. Sui social, infatti, Diletta Leotta non ha fatto sentire la sua mancanza, mostrando ai follower i volti della sua famiglia e l’aria natalizia che si respira in casa Leotta. Un semplice post rivela un grande abbraccio rivolto al fratello Mirko, la sorella Ambra, mamma Ofelia e alle bellissime nipotine della giornalista, ovviamente tutte bionde come lei e con un bel sorriso. La foto, postata sul profilo Instagram di Diletta Leotta, non a caso ha riscosso grandissimi apprezzamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA