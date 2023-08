Diletta Leotta: “Un giorno all’improvviso…”/ La dedica d’amore a Loris Karius

Diletta Leotta dedica un messaggio d’amore al fidanzato Loris Karius: le vacanze dei futuri genitori vip

Diletta Leotta torna al centro del gossip made in Italy, per una romantica dedica social rilasciata pubblicamente online, destinata all’amato Loris Karius. La neo coppia vip, formata dalla popolare conduttrice di Dazn e il portiere del team calcistico Newcastle, nelle calde ore dell’estate 2023, fa sognare il fandom congiunto, con il post che la siciliana destina all’amato e altrettanto biondo compagno, con cui lei ha concepito la prima gravidanza che la vede attualmente protagonista della cronaca rosa made in Italy e International.

I futuri genitori vip tornano a catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico attivo nel web, lasciandosi immortalare in una serie di foto e video, mentre si godono dei giorni di vacanza nella terra delle origini di Diletta Leotta, la Sicilia. E il post romantico in particolare, condiviso pubblicamente da Diletta via Instagram, fa ora incetta di interazioni di supporto del web per la coppia, prossima alla nascita della loro figlia primogenita in arrivo. Questo, mentre sui social la conduttrice e giornalista si vede finire vittima degli haters che la tacciano di fare uso e abuso di Photoshop nell’attività di influencer, come in particolare al grido della critica di un utente: «Basta modificare le foto, datti pace».

Diletta Leotta e Loris Karius si godono la vacanza siciliana, prima del “fiocco rosa”

«Un giorno all’improvviso», é invece la dedica che Diletta Leotta rilascia per iscritto con l’emoticon di un cuore azzurro, per Loris Karius. La frase parafrasa il famosissimo brano di Nino D’Angelo “Un giorno all’improvviso”, per l’appunto. Allo stato attuale, nell’attesa per il dolce evento della nascita della primogenita, la coppia vip si trova insieme al cagnolino Lillo, nell’Isola di Ortigia, in Sicilia.

E nelle varie immagini che trapelano via Instagram della vacanza dei promessi genitori, per i curiosi amanti dei trend e il mondo del Fashion, Diletta indossa un vestitino bianco con una scollatura mozzafiato e un paio di sandali arancioni, mentre, Loris opta per un look sporty: jeans larghi e maglietta extra large.

