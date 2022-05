Dimitri Roveri è morto a 27 anni/ Infarto in campo per il calciatore del Quingentole

Tragedia in campo in provincia di Mantova, a Casalpoglio, dove un giovane calciatore è morto dopo aver subito un infarto in campo. Dimitri Roveri aveva solo 27 anni. Proprio mentre era sul rettangolo verde, il capitano del Quingentole si è accasciato a terra ed è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo. Il giovane calciatore, in campo per la partita dei play off del campionato Uips Open League di Mantova, si è sentito male proprio mentre era sul rettangolo verde a Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo.

Il ragazzo ha accusato un malore e dopo essere stato rianimato direttamente in campo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Dimitri si è accasciato a terra privo di sensi, mentre la palla era lontana. Il giocatore è stato probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Subito sono intervenuti i soccorsi, con la sorella del giocatore, presidentessa della squadra del Quingentole, che ha subitousato il defibrillatore. Dopo un lungo massaggio cardiaco operato dai soccorritori, il ragazzo si è ripreso, ma le sue condizioni sono apparse fin subito gravi.

Dimitri Roveri, inutile il viaggio in ospedale

Dopo l’intervento della sorella con il defibrillatore e l’arrivo dei soccorsi, Dimitri Roveri è stato stabilizzato e intubato per poi essere trasportato con un’eliambulanza al San Raffaele di Milano. Qui, il cuore del giovane calciatore, si è spento dopo poche ore. Purtroppo l’intervento dei medici non ha potuto far niente per salvare la vita al 27enne, che sarebbe diventato a breve padre. Dimitri lavorava in una casa di riposo del mantovano e da tutti viene descritto come un grande sportivo e un attaccante di talento, con la passione per il calcio e per il Milan.

Su Facebook, tanti i messaggi di amici e colleghi, come quello di Marco, un arbitro: “Quando ho iniziato ad arbitrare e quando ho iniziato ad organizzare il campionato Uisp mai e poi mai avrei pensato che un ragazzo giovane sano potesse lasciarci in campo. Caro Dimitri, è stato un onore arbitrarti, è stato un onore discutere con te di calcio, è stato un onore conoscere la tua famiglia che con tanta dedizione ti ha sempre seguito. Ti auguro buon viaggio e mi unisco al dolore di tutta Quingentole. Ciao Capitano!!!”.











