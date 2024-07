MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: I PRIMI TITOLI IN PALIO

Finalmente ci siamo, oggi sabato 27 luglio è il giorno in cui il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 dell’Italia potrebbe comincerà a muovere i primi passi. Per la precisione, nelle prossime ore saranno in palio 14 titoli in otto diversi sport, con il nuoto che la farà da padrone perché nella piscina della Paris La Défense Arena saranno in palio già ben quattro titoli nella sessione serale. Sarà un giorno significativo anche per ciclismo su strada, scherma e judo, che assegneranno due titoli a testa animando quindi in maniera significativa quello che possiamo considerare il primo “vero” giorno dei XXXIII Giochi Olimpici estivi.

Logicamente al primo girono non possono essere moltissimi i titoli in palio (per fare un paragone, sabato 10 agosto ci saranno 39 finali in un solo giorno), ma naturalmente c’è grande curiosità per scoprire come muoverà i primi passi il medagliere Olimpiadi Parigi 2024. Per completare il quadro, annotiamo che avranno un titolo a testa in palio anche i tuffi, il tiro, lo skateboard e il rugby a 7, con il torneo maschile che è cominciato già tra mercoledì e giovedì, prima della cerimonia d’apertura, e che oggi ci offrirà i suoi verdetti. Menzione speciale per la gara di tiro con la carabina 10 metri aria compressa a squadre, perché avrà l’onore stamattina di aprire il medagliere Olimpiadi Parigi 2024, quindi chi vincerà si prenderà almeno per qualche ora il primo posto assoluto, un’emozione sempre speciale.

MEDAGLIERE IOLIMPIADI PARIGI 2024: L’ITALIA AL PRIMO GIORNO

Per curiosità, ricordiamo come era partita l’Italia al primo giorno di finali, in attesa di buone notizie dagli Azzurri per iniziare con il piede giusto nel medagliere Olimpiadi Parigi 2024. A Tokyo il sabato d’apertura ci aveva portato l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Luigi Samele nella scherma, mentre a Rio 2016 non avevamo raccolto ori nella prima giornata dei Giochi, con l’argento di Rossella Fiamingo nella scherma e il bronzo di Gabriele Detti nei 400 sl di nuoto. Insomma, potremmo aspettarci un sabato con due medaglie per l’Italia seguendo il trend recente, staremo a vedere se a Parigi ci saranno novità, sperando nel caso che siano positive.

In tal senso fu memorabile il debutto di Londra 2012, perché il primo giorno ci portò subito cinque medaglie: l’oro nella gara maschile a squadre di tiro con l’arco, l’argento di Luca Tesconi nel tiro a segno e naturalmente una delle imprese più belle nella storia dello sport italiano, il podio tutto azzurro nel fioretto femminile con Elisa Di Francisca oro, Arianna Errigo argento e Valentina Vezzali bronzo. Di contro, a Pechino 2008 il primo giorno era passato senza nemmeno una medaglia e questo evidentemente sarebbe l’esempio da non seguire. Per chiudere una panoramica sui Giochi recenti, ad Atene 2004 ecco di nuovo due medaglie che però in Grecia furono entrambi ori grazie alla vittoria di Paolo Bettini nella gara in linea di ciclismo e Aldo Montano nella sciabola.