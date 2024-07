OLIMPIADI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE I GIOCHI OGGI SABATO 27 LUGLIO

Da adesso si comincia davvero: meravigliosa come sempre la cerimonia d’apertura, ma adesso le emozioni arriveranno dalle imprese sportive e allora a partire da oggi, sabato 27 luglio, diventa veramente significativo anche scoprire come sarà possibile vedere le Olimpiadi Parigi 2024 in tv. Cominciamo dalla Rai, che ha iniziato per così dire più “timidamente” ma da oggi in poi dispiegherà tutti i suoi uomini e mezzi, naturalmente con il grande vantaggio di poter raggiungere tutti gli spettatori in chiaro e gratuitamente. Il punto di riferimento principale sarà Rai Due, dalle ore 7.00 del mattino fino a notte, con le uniche interruzioni dovute ai telegiornali, in particolare i due “lunghi” delle 13.00 e 20.30.

In queste fasce diventerà fondamentale il calane tematico Rai Sport HD, al numero 58 del telecomando, che d’altronde a sua volta sarà dedicato praticamente tutto il giorno alle Olimpiadi, fornendo così la possibilità di seguire più eventi, anche se naturalmente ciò richiederà attenzione, perché man mano potrebbero cambiare i punti di riferimento, tendenzialmente l’evento principale del momento sarà su Rai Due, con Rai Sport che farà da “spalla”. Questo per quanto riguarda le Olimpiadi Parigi 2024 in tv, ma particolarmente preziosa sarà anche l’opzione dello streaming video, gratuita per tutti grazie come al solito a sito e app di RaiPlay.

LE INFO TV E STREAMING PER SEGUIRE A PAGAMENTO LE OLIMPIADI PARIGI 2024

Una copertura ancora più ampia è quella fornita da Warner Bros Discovery, anche se in tutte le opzioni che segnaleremo da qui in poi saranno necessari abbonamenti per seguire le Olimpiadi Parigi 2024 in tv e anche in streaming video, dove la piattaforma Discovery Plus sarà l’unica possibilità per seguire ogni singolo evento di tutti gli sport in programma ai Giochi Olimpici. Qualsiasi cosa abbiate in mente, qualunque sia il vostro sport o evento preferito, potrete trovarlo lì, ribadiamo però tramite abbonamento.

Dello stesso gruppo editoriale fa parte Eurosport, con i suoi canali televisivi che saranno a loro volta fondamentali e già hanno coperto i primi eventi fin da mercoledì: qui la distinzione in linea di massima sarà che Eurosport 2 si concentrerà in modo speciale sugli eventi che vedranno in lizza gli italiani per le medaglie, mentre il primo canale dell’emittente seguirà l’evento ritenuto più significativo a livello internazionale. Per seguire le Olimpiadi Parigi 2024 in tv ci sono infine anche le opzioni Sky e DAZN, perché le due emittenti nei rispettivi pacchetti comprendono pure i canali di Eurosport. Buona visione!