Diodato, chi è la fidanzata Greta Zuccoli/ La passione in comune per la musica

Diodato, dal trionfo all’Ariston prima della pandemia all’incontro con Greta Zuccoli

Forse nel periodo più duro e surreale del nuovo millennio, condizionato dalla terribile pandemia da Coronavirus, Diodato ha trovato il punto più alto della sua carriera anticipando quelle terribili settimane con il trionfo al Festival di Sanremo 2020. Prima di allora il suo nome era comunque già stimato nel panorama musicale ma la consacrazione dell’Ariston avrebbe meritato ulteriore risonanza a dispetto delle ristrettezze politico-sanitarie. Ancora oggi è ricordato con commozione il suo concerto all’Arena di Verona totalmente vuota; solo con la sua musica nel tentativo di donare speranza agli italiani chiusi in casa.

Quei terribili momenti sembrano ora solo un lontano ricordo ma il nome di Diodato aleggia ancora con insistenza tra gli appassionati di musica e non solo. Il cantante ha sicuramente accresciuto il suo seguito grazie all’esperienza al Festival di Sanremo nel 2020, attirando su di sé una discreta curiosità anche in riferimento alla vita privata e sentimentale. Antonio Diodato, proprio nell’estate del 2020, ha conosciuto la donna che attualmente lo accompagna dal punto di vista amoroso; Greta Zuccoli.

Greta Zuccoli, fidanzata Diodato: dalle collaborazioni di spicco alla privacy sentimentale

Diodato e Greta Zuccoli sono legati sentimentalmente ormai da circa 3 anni dopo essersi conosciuti proprio nei mesi più tortuosi della pandemia. Avrà certamente facilitato l’incontro tra i due la passione in comune per la musica. Classe 1998, anche lei vanta una giovane carriera nel medesimo ambito sia come interprete che come vocalist. Greta Zuccoli, a differenza del suo attuale fidanzato Antonio Diodato, si è fatta largo nel mondo della musica solo negli ultimi anni impreziosendo però il suo percorso artistico con numerose collaborazioni di spicco.

Nonostante la notorietà di entrambi, Antonio Diodato e Greta Zuccoli coltivano l’amore reciproco lontano da occhi indiscreti limitandosi unicamente a saltuarie condivisioni sui social. Il cantautore utilizzò la medesima linea anche per la precedente relazione con Levante, altra sua collega. Con quest’ultima ha avuto una storia tra il 2017 e 2019, salvo poi interrompere il tutto senza particolari strascichi. In ogni caso, sia prima che dopo, il rapporto non è mai stato gettato in pasto ai flussi mediatici così come quello attuale con Greta Zuccoli.











