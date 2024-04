Diodato, chi è la fidanzata?/ Le voci sul flirt con Greta Zuccoli dopo la rottura con Levante

Quante storie d’amore sono favorite dalla medesima passione? Forse tante, ma questa volta ci concentriamo su due volti della musica italiana che oltre a condividere i palcoscenici italiani qualcuno avrebbe voluto che fossero anche legati da un amore vissuto nel quotidiano. Stiamo parlando di Diodato e di Greta Zuccoli: entrambi voci importanti ed apprezzate della musica italiana e con la seconda che secondo alcuni sarebbe stata fidanzata con il cantante dopo la storia di alcuni anni con un’altra collega: Levante.

Vincenzo e Dora, papà e mamma di Diodato/ "Con i miei genitori cambiavo ogni anno città e soffrivo"

Greta Zuccoli è legata sotto diversi aspetti a Diodato, ma pare non al punto da essere la sua fidanzata. In primis, già nel 2020 hanno avuto modo di collaborare artisticamente quando l’interprete era reduce dal grande successo sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore”. Ma non solo: la kermesse è un altro elemento che li accomuna e che ha avuto un ruolo importante per entrambi.

Greta Zuccoli fidanzata di Diodato?/ Il cantante frena: "Complesso far entrare qualcuno nella tua vita"

Greta Zuccoli è la fidanzata di Diodato? Le voci ‘smentite’ dal cantante: “E’ difficile far entrare qualcuno nei tuoi spazi…”

Diodato è ormai un volto affermato nel mondo della musica; Greta Zuccoli si sta facendo largo proprio negli ultimi anni e nel 2021 ha avuto come trampolino di lancio proprio il palco che, l’anno precedente, ha incoronato il cantautore. Stiamo parlando del Festival di Sanremo dove la giovane cantante si è presentata nella categoria delle “Nuove Proposte” con il brano “Ogni cosa sa di te”. Oltre questo però, bisogna dire che le voci di un possibile flirt si sono presto dissipate soprattutto per alcune dichiarazioni fatte da Diodato di recente che sembrano smentire in maniera categorica una relazione dopo la rottura con Levante.

"Diodato ha rapito Aldo Moro", lo scherzo su Twitter/ La brutta trovata di alcuni utenti durante il Festival

“Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nella tua routine, nei tuoi spazi”. Queste le parole di Diodato in un’intervista per Repubblica di alcune settimane fa – riportate da Fanpage – che come anticipato sembrano escludere una liaison con Greta Zuccoli a dispetto delle voci circolate. “Mi piacerebbe vivere delle emozioni forti”, ha aggiunto il cantante, dimostrando come in ogni caso sia pronto a ripartire dai sentimenti contro le delusioni del passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA