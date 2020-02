Diodato, ex fidanzato di Levante/ Lei: “tante cose in un sentimento”, lui spopola su TikTok

Secondo alcuni rumors, la canzone con la quale Diodato ha conquistato la vittoria nell’ultimo Festival di Sanremo è dedicata alla sua ex, Levante. Di fronte a questi pettegolezzi, l’artista non ha mai confermato, precisando, in ogni caso, che la canzone ha origine da una serie di esperienze sentimentali del suo passato. Tra queste c’è anche Levante? Per il momento, non è dato saperlo, ma la cantautrice, interpellata sulla questione nel salotto di Verissimo, pur escludendo questa eventualità, lascia la porta semiaperta: “Non penso”, dice Levante nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. “A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me – precisa la cantante – ma non è per me quella canzone”. Intanto, Levante si gode il suo nuovo amore e il suo nuovo taglio di capelli. Voglia di dare un taglio anche al passato?

DIODATO: “ACCADONO COSE BELLISSIME”

Mentre Levante è tra gli ospiti di Verissimo, Diodato continua il suo tour in store per promuovere il suo album. Nei giorni scorsi, l’artista ha potuto incontrare i suoi fan di Milano, mentre nelle ultime ore, dopo aver salutato i suoi fan di Napoli, Salerno e Bari, è partito alla volta di nuove destinazioni. Tra una tappa e l’altra, però, Diodato ha scelto di fermarsi e ringraziare coloro che in questi giorni stanno supportando il suo viaggio. Ecco cosa scrive sui social dopo aver incontrato i suoi fan partenopei: “Sono in giro da molti giorni ma mi sembra d’avere ancor più energia di quando sono partito”, spiega l’artista in un post sui social network. “Sono più vivo e sicuramente più felice. Accadono cose bellissime e lo sono soprattutto perché le condivido con tutti voi. Riascolto da un’ora le nostre voci che cantano insieme – aggiunge poi Diodato – È un rumore bellissimo, ogni volta unico e irripetibile”.

DIODATO IN TENDENZA SU TIKTOK

Diodato è stato travolto da una popolarità che ha segnato profondamente la sua carriera. Dai social agli eventi in store, i suoi fan non fanno che acclamarlo, lodando il cantante, ma soprattutto il carattere genuino di un artista che è riuscito a restare coni piedi per terra. “Grazie per tutto l’amore che mi state dando e per l’accoglienza che state riservando a Che vita meravigliosa”, dice infatti Diodato in uno dei suoi post su Instagram. “Certe cose – aggiunge subito dopo – le sogni e le aspetti per una vita”, confermando di avere appena realizzato il suo sogno più grande. E a ciò si aggiunge il fatto che Diodato oggi goda di un’enorme popolarità anche fra i più giovani: è su un noto social network popolato soprattutto dai ragazzi che la sua “Fai rumore” è diventata un tormentone ironico. Dala clip del vicino che disturba al papà che russa, il brano è attualmente in tendenza e a quanto pare, potrebbe ancora restarvi a lungo. “Ho appena scoperto i essere in tendenza, o di tendenza? In tendenza su Tok tok”, dice Diodato in una story, “continuate a fare le vostre storie”.





