Diodato, ex fidanzato Levante/ Ancora mistero, la canzone di Sanremo dedicata a lei?

Diodato è il vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno e non ci piove, ma la sua popolarità lo sta spingendo anche al centro del mondo del gossip. La sua “Fai Rumore” che gli ha permesso di ottenere la vittoria nella kermesse, sembra infatti una dedica all’ex compagna Levante. I due hanno avuto una relazione per due anni, dal 2017 fino all’anno scorso, e visto il testo della canzone di Diodato, il pensiero è subito volato fino alla cantante siciliana. Diodato ha già rivelato a La Nazione che non è così, ma anche che il suo nuovo album Che Vita Meravigliosa contiene un altro singolo dedicato proprio all’ex compagna: Quello che mi manca di te. “Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità nel mio vissuto”, ha detto nell’intervista. Rivelando poi che lui e Levante si sono abbracciati dietro le quinte, durante la settimana della competizione canora. Niente incontro invece dopo la sua vittoria. “A causa dei tanti messaggi e delle numerosissime chiamate, il telefonino mi si è spento due volte quindi non escludo di trovare qualche sorpresa quando riprenderà a funzionare”, ha aggiunto. I fan però non sono convinti delle sue affermazioni e il motivo è molto semplice. Durante la scorsa puntata di Domenica In, Mara Venier infatti ha chiesto al cantante se il brano sanremese fosse dedicato a qualcuno in particolare, “magari un’ex morosa bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene, che ha fatto Sanremo con te?”. Dopo qualche istante di imbarazzo, Diodato ha risposto “Sì, anche”. A tutto ciò si unisce il fatto che Coez, al ristorante con Levante durante l’annuncio del vincitore di Sanremo, abbia fatto fuggire la cantante siciliana a gambe levate quando ha sottolineato che Diodato ha dedicato il brano proprio a lei.

DIODATO E LEVANTE: FRA SMENTITE, CONFERME E COINCIDENZE

Diodato e Levante: una storia forse senza fine. I due hanno avuto una relazione di due anni e non sappiamo molto sul perchè abbiano deciso di dividere le proprie strade. E forse non è poi così tutto finito fra loro, viste le recenti rivelazioni sulla canzone Fai Rumore che ha portato Diodato alla vittoria di Sanremo 2020 e altri dettagli che riguardano l’album della cantante siciliana. Quest’ultima infatti ha dedicato all’ex compagno il brano”Antonio”, presente nel disco Magmamemoria, a distanza di due anni da quando l’artista ha pubblicato invece la sua “Cretino che sei”, ispirandosi proprio alla collega. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Levante sarà presente a Domenica In per esibirsi con il suo brano sanremese: ci sarà spazio anche per il gossip? La loro relazione potrebbe non essere del tutto terminata, visto che per sua stessa ammissione, Diodato ha incluso nel suo nuovo album anche un brano dedicato proprio alla cantante, dal titolo “Quello che mi manca di te”. Una bella dedica d’amore che ripercorre i tanti momenti vissuti insieme e che in qualche modo ci riportano agli ultimi contenuti social di Levante. Nel testo infatti Diodato parla della sua voce da bambina ed è impossibile non trovare un nesso con una scenetta simile che la cantante ha condiviso con i fan tramite le Stories di Instagram, in cui appunto fa quel tipo di vocina. Forse si tratta di un volo pindarico di tutti i fan che sperano in un ritorno di fiamma fra i due artisti oppure no. Altri infatti leggono invece una chiusura definitiva in un altro post della cantante, in cui cita la sua Rumore e parla di chiusura netta: “Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore”. Un termine, quest’ultimo, che è presente anche nel brano Antonio che Levante ha dedicato proprio all’ex compagno e intriso di sentimenti: “Quanto rumore fa un sospiro dentro a un corpo solo” e per concludere, “L’amore ti succede”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA