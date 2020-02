Diodato, “Fai rumore”/ Da piacevole sorpresa cerca la consacrazione (Sanremo 2020)

Diodato torna sul palco del Festival di Sanremo 2020 con la sua “Fai rumore“. Grande successo per il cantautore tra i papabili vincitori della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana che mette d’accordo davvero tutti: giornalisti, critica e pubblico. La conferma arriva dall’ultima serata, quella della cover e dei duetti, che hanno visto Diodato condividere il palco con Nina Zilli e regalare al pubblico una bellissima reinterpretazione di “24mila baci”. Una vera e propria bomba è scoppiata al Teatro Ariston con il pubblico in delirio e i social letteralmente in tilt per uno dei duetti più travolgenti della serata. “#diodato è meraviglioso. Sempre. I #24milabaci più Rock’n’roll che ci siano” scrive un utente a cui fa eco poco dopo un altro “#Diodato e #Ninailli pazzeschi insieme”. C’è anche chi ha apprezzato non solo le voci, ma anche gli outfit scrivendo: “so che non dovrei, ma adoro la giacca di #Diodato. Stile”. Un duetto che ha conquistato davvero tutti compresi i componenti dell’Orchestra di Sanremo che, chiamati a votare durante la quarta serata del Festival, hanno relegato Diodato e Nina Zilli al quinto posto della classifica.

Diodato vincerà Sanremo 2020 con “Fai rumore”?

Dopo il grandissimo successo di “24mila baci” nella serata delle cover di Sanremo 70, Diodato è pronto a tornare (questa volta da solo) a Sanremo 2020 con la sua canzone “Fai Rumore“. Il brano è stato apprezzato tantissimo dal pubblico ed è notizia di queste ore che il cantante ha ricevuto il Premio Lunezia 2020 per la sua canzone. Un primo riconoscimento che promette davvero bene in visto della finale di domani sera, sabato 8 febbraio 2020, quando scopriremo il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Poco fa in conferenza stampa il cantautore ha parlato della sua esperienza a Sanremo: “Sono molto contento di essere qui oggi. Sono felice perchè arrivo a questo Festival di #Sanremo2020 dopo aver iniziato un percorso molto importante, passo dopo passo”. Poi parlando del nuovo album in uscita nel giorno di San Valentino ha detto: “ho il privilegio di poter cristallizzare le mie emozioni in una o più canzoni e poterle condividere. Nel mio disco c’è tutta la mia vita, tante sensazioni profonde e personali. Più racconti qualcosa di intimo, più la gente si avvicina a te. Tutte le canzoni del mio disco sono importanti e necessarie, aventi un filo conduttore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA