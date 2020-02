Levante “risponde” a Diodato/ Dopo Sanremo 2020 “Bisogna distinguere amore da rumore”

Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso da giorni, ma continua a far discutere. La lite tra Bugo e Morgan ha catalizzato l’attenzione, ma non è secondario il gossip riguardante la fine della storia d’amore tra Levante e Diodato. Quest’ultimo ha trionfato con “Fai rumore”, canzone su un amore finito il cui silenzio, la cui assenza, fa appunto rumore nel cuore di un uomo che si strugge per la relazione finita. Il testo ha scatenato la curiosità riguardo la destinataria di tali parole. La domanda è rimasta sospesa per giorni, poi nella finalissima è esplosa, con il vincitore di Sanremo 2020 che ha dato versioni diverse. Levante dal canto suo ha voluto mettere la parola fine alle illazioni sul presunto ritorno di fiamma con Diodato, visto che in molti, proprio a fronte di questo gossip, ci hanno sperato. Lo ha fatto con la strofa di una canzone che in qualche modo sembra rispondere a quella di Diodato.

LEVANTE “RISPONDE” A DIODATO DOPO SANREMO 2020 CON UN POST

Levante ha infatti scritto su Instagram: «Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole». Sui social si è a lungo discusso su questo riferimento. Sono troppe infatti le coincidenze per non pensare che non ce ne sia uno per Diodato e le sue dichiarazioni degli ultimi giorni, non a caso in molti esaltano la reazione di Levante. Lei intanto tira dritto per la sua strada e torna nella sua Sicilia per la promozione del suo album. «Vado verso Palermo, in questo 13 di Febbraio. Il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico. Ti amo Palermo». Così si conclude il post di Levante su Instagram. Diodato invece nel suo ultimo post ringrazia tutti coloro che lo hanno accompagnato nel successo di Sanremo 2020: «Nessuno vince da solo. L’esibizione sul palco dell’Ariston è solo la punta di un gigantesco iceberg fatto di duro lavoro e devo ringraziare tutti i presenti in questa foto e anche molti assenti per aver dato un fondamentale contributo ad ottenere questo magnifico risultato».





