Diplopia, recidiva per Marquez: stagione compromessa/ Anche la carriera a rischio?

Torna il problema diplopia per Marc Marquez. L’ex campione del mondo non ha preso parte al recente Gp di Indonesia a seguito dei postumi di una rovinosa caduta durante il warm up, accusando appunto una ricaduta del problema che provoca lo sdoppiamento della vista, e che lo aveva già bloccato, come ricorda La Gazzetta dello Sport, al termine della stagione scorsa, per poi ripresentarsi in inverno. Attraverso apposito comunicato il team Honda ha fatto sapere che durante il viaggio di ritorno in Spagna dall’Indonesia, Marc Marquez ha iniziato ad accusare problemi alla vista e quando è giunto a Barcellona, lunedì, il pilota è stato sottoposto ad una visita di emergenza all’Hospital Clinic con l’oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che ha appunto confermato una recidiva della diplopia.

Marc Marquez incidente in allenamento: commozione cerebrale/ Salta il GP di Algarve

Marquez si è fatto ulteriormente visitare nella giornata di oggi presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, ed è stato confermato che in occasione della caduta in Indonesia non ha subito ferite. Impossibile, come riferisce La Gazzetta dello Sport, fare previsioni sul futuro prossimo del pilota, anche perchè la diplopia impone solitamente un lungo riposo ma anche la possibilità di un intervento chirurgico. Solitamente la si cura con la terapia ortottica, attraverso esercizi oculari specifici, ma anche con degli occhiali particolari con lenti prismatiche, oppure, come detto poc’anzi, con un intervento chirurgico.

Marquez: "Rossi? Mi ritirerei prima!"/ Motogp: "Non mi piace vederlo così lontano"

DIPLOPIA, RECIDIVA PER MARC MARQUEZ: “CARRIERA A RISCHIO?”

Chiaro che tenendo conto dei due precedenti episodi, bisognerà utilizzare tutta la cautela del caso evitando guarigioni frettolose, di conseguenza è concreta la possibilità di una lunga assegna dai Gp per la superstar iberica della MotoGp, e ciò significherebbe una stagione 2022 compromessa. Ma secondo la Rosa il rischio potrebbe addirittura essere maggiore: “Questo ennesimo intoppo fisico – scrive – potrebbe anche minarne le certezze di fuoriclasse delle piste, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità stessa di proseguire la carriera”.

Infortunio Marquez/ Motogp, è giallo sulla rottura della placca: Honda indaga?

Marquez, intervistato nei giorni precedenti l’appuntamento in Indonesia, aveva raccontato: “Rischiare è nel mio Dna, ma devo metterci un po’ di esperienza. Puoi correre dei rischi quando hai la velocità e sai che puoi farlo. Ora mi manca ancora il punto di velocità, che non ho perso, lo sto ritrovando. In assenza devi contare su altre risorse. Sono arrivati ​​molti giovani piloti che sono davvero veloci, quindi devi attingere all’esperienza e non rimanere indietro in campionato“. La speranza, ovviamente, è di rivederlo quanto prima in sella alla sua Honda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA