Incidente Marc Marquez, volo a 180 km/h/ Video, come sta? “Ha perso i sensi…”

Terribile incidente ai danni di Marc Marquez nel warm up del Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika. Proprio poco prima del secondo appuntamento stagionale del motomondiale, il pilota della Honda si è reso protagonista di un volo terrificante mentre procedeva a una velocità di circa 180 chilometri orari. Sbalzato con violenza dalla sella della sua moto, lo spagnolo ha impattato sull’asfalto, rotolando sulla pista per alcuni metri prima di fermarsi. L’iberico per qualche secondo ha perso i sensi e ha riportato un trauma cranico (fortunatamente con tac negativa), oltre a varie contusioni al torace e al braccio destro, recentemente operato.

Un incidente che, per Marc Marquez, giunge a seguito di un periodo che definire complicato pare quasi un eufemismo, dal momento che ha rischiato di dover addio anzitempo alla sua carriera per via di un problema alla vista (diplopia). Ieri, poi, era franato a terra due volte e stamattina c’è stato il sinistro più pericoloso, nel quale la sua Rc213Vc è letteralmente andata in frantumi. Successivamente allo svenimento, Marc Marquez ha poi ripreso conoscenza e si è rialzato in stato confusionale, per essere poi trasportato in ospedale a Lombok per sottoporsi alla tac.

MARC MARQUEZ: “INCIDENTE? UNO DEI PIÙ BRUTTI MAI AVUTI”

Un’ora prima della partenza del GP d’Indonesia, il dottor Angel Charte, responsabile medico del motomondiale, ha dichiarato Marc Marquez, a seguito dell’incidente subìto, non idoneo a correre la gara. Il pilota rimarrà in osservazione per le prossime 24 ore. Il giovane ha commentato così l’accaduto: “Questa mattina l’incidente nel warm up è stato grosso, forse uno dei più brutti che abbia mai avuto. Sono andato all’ospedale locale e, sebbene non ci fossero problemi seri, è stato deciso che non dovevo correre. Ovviamente è un peccato, ma è la decisione migliore”.

Frasi a cui hanno fatto eco quelle pronunciate pochi minuti più tardi da Alberto Puig, team manager Honda: “Il trauma è stato molto forte, la caduta davvero brutta. Abbiamo deciso che per precauzione era meglio evitare altri rischi”. Dopo l’incidente, Marc Marquez ripartirà quindi alla volta di Barcellona, per sottoporsi a ulteriori accertamenti.

