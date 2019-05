Diretta 500 Miglia Indianapolis 2019/ Streaming video DAZN: orario, live e vincitore

La 500 Miglia Indianapolis 2019 si corre domenica 26 maggio: la storica gara di automobilismo scatta alle ore 18:20 italiane, ed è un appuntamento classico per tutti gli amanti dei motori. Come sappiamo la gara fa parte della IndyCar Series: il campione in carica è Will Power ma quest’anno non ci sarà la partecipazione di Fernando Alonso, che dunque non potrà correre per portare a casa la Tripla Corona. Si intende aver vinto questa gara, il Mondiale di Formula 1 o almeno il Gran Premio di Monaco (che curiosamente si corre nello stesso fine settimana) e la 24 Ore di Le Mans: il riconoscimento non è ufficiale ma è considerato un traguardo tra i più importanti nel mondo dei motori, e purtroppo il pilota spagnolo, che non si è qualificato, non potrà cercare di ottenerlo. Per il resto, non possiamo fare altro che rimanere in attesa di scoprire in che modo si svilupperà questa 500 Miglia Indianapolis 2019, e alla fine chi sarà il pilota che taglierà il traguardo per primo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS 2019

Non sarà possibile assistere alla diretta tv della 500 Miglia Indianapolis 2019: l’evento infatti è trasmesso in esclusiva dalla piattaforma DAZN, che fornirà le immagini ai suoi abbonati in diretta streaming video. Bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet sarà poi possibile installare l’applicazione DAZN direttamente sul vostro televisore.

RISULTATI E STORIA

Alla 500 Miglia Indianapolis 2019 tutto fa storia: la tradizione di consegnare una bottiglia di latte al vincitore risale al 1936, fu Louis Meyer che festeggiò in questo modo il suo successo e da allora i piloti che si giocano la vittoria possono anche scegliere – in anticipo – il tipo di latte che eventualmente berranno, mentre l’Associazione Americana arriva ad offrire migliaia di dollari ai produttori caseari. La frase con la quale inizia la corsa è “Ladies and Gentlemen, start your engines!” che fu coniata da Wilbur Shaw; per quanto riguarda la corsa, i piloti che partecipano alla 500 Miglia di Indianapolis sono 33 e scattano da una griglia di partenza che prevede tre file da 11 macchine ciascuna; i giri sono 200 e la distanza è, naturalmente, di 500 miglia che corrispondono a circa 804 chilometri. Una gara infinita dunque: la sua validità scatta dal giro 101, dunque prima che se ne sia completata la metà + uno potrebbe anche essere annullata qualora dovesse succedere qualcosa. Possiamo anche dire che spesso e volentieri si verifica un alto numero di incidenti o comunque problemi alle macchine; questo porta a svariati ingressi della Safety Car in pista, anche perchè il tracciato ovale non consente troppe manovre di rimozione delle auto garantendo al tempo stesso la sicurezza di chi continua a girare. Tra poco dunque inizierà lo spettacolo della 500 Miglia Indianapolis 2019…



