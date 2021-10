Diretta/ Acr Messina Vibonese streaming video tv: il ruggito di Capuano (Serie C)

DIRETTA ACR MESSINA VIBONESE: PARTITA COMBATTUTA

Acr Messina Vibonese, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Filippo di Messina, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. L’arrivo di Eziolino Capuano ha scosso i peloritani che dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, che hanno fatto saltare la panchina di Salvatore Sullo, hanno saputo rialzare la testa vincendo 2-3 in trasferta in casa del Potenza e prendendo ossigeno in classifica, con la vittoria che ha permesso ai siciliani di agganciare il Latina al quintultimo posto in classifica.

La Vibonese ha proprio battuto i pontini nell’ultimo turno di campionato, un 2-0 che ha rappresentato peraltro il primo successo dei calabresi dopo 4 pareggi e altrettante sconfitte. La società ha deciso di confermare il tecnico D’Agostino che spera ora di aver segnato una svolta nel cammino della sua squadra dopo tante difficoltà iniziali. Dal 29 ottobre 2017 le due squadre non si affrontano a Messina in campionato, con la Vibonese che ha vinto in goleada, 0-5, nell’ultimo precedente. L’ultima vittoria del Messina in casa contro i calabresi è invece il 3-0 del 17 dicembre 2016.

DIRETTA ACR MESSINA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Acr Messina Vibonese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Acr Messina Vibonese, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski, Celic, Carillo, Morelli; Fazzi, Konate, Simonetti, Damian, Sarzi Puttini; Balde, Adorante. Risponderà la Vibonese allenata da Gaetano D’Agostino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Grillo, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina; Sorrentino, Golfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Filippo di Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



