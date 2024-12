DIRETTA ACR MESSINA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ecco che la diretta Acr Messina Foggia comincia, come già detto una partita delicatissima per la salvezza con un Acr Messina che era anche partito bene – per quelle che erano le aspettative – facendo 9 punti nelle prime 10 giornate, poi a dirla tutta il rendimento non è cambiato più di tanto ma sono state perse quattro partite su sette, bellissimo però il colpo interno contro il Giugliano così come il già citato blitz di Torre Annunziata che hanno contribuito a mantenere la squadra peloritana con un certo margine rispetto alle rivali alle sue spalle, adesso però serve davvero cambiare passo perché le insidie sono sempre dietro l’angolo nel girone C.

Una può essere rappresentata dal Foggia, tornato a muovere la sua classifica: i satanelli hanno vissuto un ottobre che, per quanto iniziato bene battendo il Taranto, è proseguito con due pareggi e altrettante sconfitte, poi ko sul campo della Cavese ma da quel momento vittorie fondamentali nelle sfide dirette contro Juventus Next Gen e Turris ma anche i pareggi casalinghi contro Casertana e Crotone. La striscia proseguirà oggi oppure l’Acr Messina saprà vincere la sua seconda partita consecutiva? È quello che il terreno di gioco dello Zaccheria ci racconterà tra pochi minuti: è finalmente arrivato il momento di vivere la diretta Acr Messina Foggia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ACR MESSINA FOGGIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Acr Messina Foggia dovrete rivolgervi a Sky Sport 253, uno dei canali che fanno riferimento al pacchetto Calcio e che dunque richiedono un abbonamento aggiuntivo oltre a quello classico e base di Sky Sport. Ci sarà la possibilità di seguire il match di Serie C anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, e l’alternativa che viene garantita dalla piattaforma Now Tv: anche in questo secondo caso tuttavia sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

INCROCIO DELICATISSIMO!

Con la diretta Acr Messina Foggia andiamo a parlare di una delicatissima partita che prende il via alle ore 17:30 di sabato 7 dicembre, ed è valida per la 18^ giornata di Serie C 2024-2025: siamo ovviamente nel girone C e le due squadre hanno un solo punto di differenza in classifica, entrambe dunque devono pensare a salvarsi con uno scenario se vogliamo diverso per la sua evoluzione, tenuto conto che i peloritani erano partiti meglio. Se vogliamo è molto curioso che nelle ultime due giornate sia Acr Messina che Foggia abbiano battuto la Turris per 2-1 in trasferta; settimana scorsa poi i satanelli hanno in qualche modo confermato il buon momento pareggiando contro il Crotone.

La formazione siciliana invece si era in precedenza arresa al Sorrento, squadra che ha un’altra classifica; adesso si tratta di provare a vincere quella che a tutti gli effetti è una sfida diretta per provare a evitare il playout e rimanere in Serie C direttamente, nella diretta Acr Messina Foggia sono in palio punti davvero importanti per quanto siamo solo al penultimo turno dell’andata, dunque adesso noi possiamo metterci ad aspettare che la partita si giochi ma intanto impieghiamo questo tempo per leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni al San Filippo.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA FOGGIA

Spazio al 3-5-2 peloritano nella diretta Acr Messina Foggia, Giacomo Modica dovrebbe confermare la linea difensiva con Francesco Rizzo, Manetta e Marino a protezione del portiere Krapikas e avanzare gli esterni che sarebbero Lia e Morleo (occhio però a Salvo per la fascia destra), in mezzo al campo Frisenna, Pedicillo e Petrucci restano in vantaggio sulla concorrenza che è rappresentata soprattutto da Anzelmo, come playmaker, e Garofalo e così dovrebbe essere per Petrungaro e Anatriello, ancora in gol, nel reparto avanzato rispetto a Cominetti che rappresenta la prima alternativa per l’attacco.

Per Luciano Zauri la diretta Acr Messina Foggia prevede un 4-3-3 nel quale Ercolani e Camigliano proteggono Perina, Salines e Felicioli saranno confermati in qualità di terzini e a centrocampo potrebbe esserci l’opzione Danzi per guidare una squadra che prevede anche Tascone e uno tra Pazienza, Da Riva e Mazzocco come altra mezzala. Incertezza anche per quanto riguarda le scelte nel tridente: Murano, che ha segnato contro il Crotone, giocherà come prima punta e Millico va verso la conferma a sinistra a scapito di Zuno, resta eventualmente aperto il ballottaggio a destra tra Francesco Orlando e Emmausso, che partono quasi alla pari.

PREVISIONI E QUOTE ACR MESSINA FOGGIA

Per una valutazione più completa circa la diretta Acr Messina Foggia possiamo parlare anche delle quote che sono state emesse dall’agenzia Betsson, secondo cui la squadra favorita per la vittoria è quella ospite. Abbiamo in ogni caso due valori molto vicini sul segno 2 per il successo del Foggia e il segno 1 per l’affermazione dell’Acr Messina: si parla rispettivamente di 2,50 e 2,62 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker, mentre per l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte la cifra investita sulla partita del San Filippo.