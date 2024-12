DIRETTA TURRIS MESSINA, SFIDA PER NON RETROCEDERE

Si scende in campo allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco domenica 1 dicembre 2024 alle ore 17:30 per la diretta Turris Messina. La situazione non è certamente delle migliori per queste due compagini che si presentano a questo appuntamento entrambe in zona playout. I padroni di casa hanno rimontato cinque punti inferti di penalizzazione dalla Federazione salendo a quota undici in diciottesima posizione mentre gli ospiti si trovano al diciassettesimo posto con tredici punti.

Entrambe le compagini puntano ovviamente ad abbandonare al più presto possibile la zona retrocessione. Eppure, tutte e due le squadre vengono rispettivamente da un pareggio ed una sconfitta ottenuto contro Juventus Next Gen e Sorrento nello scorso turno di campionato.

DIRETTA TURRIS MESSINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Oltre a poter sintonizzare il televisore sul canale Sky Sport 254, la diretta Turris Messina sarà visibile anche via streaming. Si potranno dunque utilizzare lo smart phone, il pc o il tablet a patto che si sia abbonati a Sky oppure a Now. Queste piattaforme si sono accaparrate i diritti per le partite di Serie C 2024/2025.

TURRIS MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ il momento, come di consueto, di prendere in considerazione le probabili formazioni della diretta Turris Messina. Per la Turris dovrebbe trattarsi di 3-5-2 con Marcone, Esempio, Cocetta, Morrone, Codou, Casarini, Onofrietti, Parodi, Scaccabarozzi, Ekuban, Poli.

Il tecnico ospite Modica potrebbe invece anche optare per modificare qualcosa rispetto al 4-3-3 visto nella sconfitta interna patitta per mano del Sorrento con Krapikas in porta, Salvo, Manetta, Marino e Rizzo sulla linea di difesa, Frisenna, Anzelmo, Garofalo a centrocampo, Pedicillo, Anatriello e Petrungaro a formare il tridente offensivo.

TURRIS MESSINA, LE QUOTE

Da ultimo, proviamo ad intuire il pronostico dell’esito finale per la diretta Turris Messina. Per le quote offerte da Snai i favoriti sono i padroni di casa che avrebbero quindi maggiori chance di vittoria visto che l’1 viene infatti pagato ad appena 2.30. I giallorossi invece avrebbero le stesse possibilità di ottenere un successo rispetto a qulle di strappare un pareggio dato che l’x ed anche il 2 sono fissati entrambi a 3.00.