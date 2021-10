DIRETTA/ Ajax Dortmund video streaming tv: l’arbitro è Jesus Gil Manzano

DIRETTA AJAX DORTMUND: L’ARBITRO

La diretta tra Ajax e Borussia Dortmund questa sera sarà affidata all’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, che pure sarà in campo ad Amsterdam assieme agli assistenti Prieto e Nevado: Jose Luis Munuera farà da quarto uomo. Volendo ora dare un occhio a qualche numero segnato dallo stesso fischietto spagnolo, scopriamo pure che questo in stagione ha collezionato sette presenze in campo, di cui pure 2 per la Champions league: nel complesso il primo direttore di gara ha messo a tabella ben 30 cartellini gialli e tre rossi , con tre rigori pure concessi. Ampliando la nostra analisi segnaliamo che in carriera Gil Manzano non ha mai incontrato finora l’Ajax: pure conta un precedente con il Borussia Dortmund, arbitrato dallo spagnolo nell’Europa league del 2017-18 (nella sfida contro l’Atalanta). (agg Michela Colombo)

Diretta/ Besiktas Sporting (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA AJAX DORTMUND STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Dortmund sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

DIRETTA/ Atletico Madrid Liverpool video streaming tv: arbitra Daniel Siebert

AJAX DORTMUND: FESTA DEL GOL?

Ajax Dortmund, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso la Johann Cruyff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Le due squadre si affrontano nel girone a caccia del primo posto, avendo già vinto entrambe le prime partite del girone. A quota 6 la lotta è per la prima posizione, con la differenza reti che al momento premia i Lancieri. Nell’Eredivisie olandese l’Ajax ha rialzato la testa dopo l’inaspettata sconfitta interna contro l’Utrecht, mantenendo la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sul PSV Eindhoven.

Diretta/ Porto Milan primavera (risultato finale 3-1): Dabo firma il KO rossonero!

In Bundesliga il Borussia Dortmund viene da un importante tris rifilato al Mainz, mantenendosi così nella scia del Bayern Monaco primo della classe. I gialloneri si ritrovano di fronte l’Ajax in Champions League dopo nove anni, il 21 novembre 2012 ad Amsterdam il Borussia Dortmund riuscì ad ottenere una straripante vittoria ai danni dei Lancieri, passando 1-4 alla Johann Cruyff Arena. L’Ajax non batte il Dortmund dal ritorno dei quarti di finale della Champions League 1995/96, il 20 marzo 1996 gli olandesi si imposero con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX DORTMUND

Le probabili formazioni della diretta Ajax Dortmund, match che andrà in scena alla Johann Cruyff Arena di Amsterdam. Per l’Ajax, Erik Ten Hag schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadić. Risponderà il Dortmund allenato da Marco Rose con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Haaland, Malen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Johann Cruyff Arena di Amsterdam, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ajax con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Borussia Dortmund abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA