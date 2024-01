DIRETTA/ Ajax Roma femminile video streaming tv: cosa serve alle giallorosse per i quarti? (30 gennaio 2024)

DIRETTA AJAX ROMA FEMMINILE: LA SITUAZIONE

Aspettando la diretta di Ajax Roma femminile dobbiamo fare un’analisi più approfondita sulla situazione nel gruppo C di Champions League femminile. Lo scenario si è fatto complesso per le giallorosse, ma è ancora aperto: il Psg comanda con 9 punti davanti ai 7 dell’Ajax, poi troviamo i 6 del Bayern Monaco e i 5 della Roma, clamorosamente beffata dalle bavaresi nell’ultima partita. A questo punto, la Roma Women sarebbe qualificata solo con un risultato: la vittoria, che però potrebbe non bastare. Infatti, una vittoria del Bayern contro il Psg porterebbe all’eliminazione perché le francesi sono già irraggiungibili e le tedesche resterebbero davanti.

Bisogna insomma sperare che il Bayern non vinca contro la capolista del girone, che va ancora alla ricerca della qualificazione ai quarti; intanto però bisognerà anche fare il colpo grosso in casa dell’Ajax, una squadra che all’andata era stata battuta 3-0. Era stato un risultato straordinario per la Roma, che da quel momento però non ha più vinto e rischia chiaramente di pagare a caro prezzo la doppia sconfitta contro il Psg. Staremo a vedere: le occasioni per arrivare ai quarti della Champions League ci sono tutte, ma bisognerà saperle sfruttare a dovere. (agg. di Claudio Franceschini)

AJAX ROMA FEMMINILE, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Ajax Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn, quest’ultima infatti detiene i diritti per questa stagione di Champions League Femminile e non sarà possibile vederla da altre parti.

La diretta streaming di Ajax Roma sarà possibile visionarla, per l’appunto, solo sull’applicazione di DAZN. Si potrà scaricare sia sulla smart tv sia sui restanti dispostivi mobili come smartphone, tablet e via dicendo.

AJAX ROMA FEMMINILE, ALL’ULTIMO RESPIRO

La diretta Ajax Roma femminile, in programma martedì 30 gennaio alle ore 21:00, racconta della sesta ed ultima giornata del Gruppo C della Champions League. Si tratta di un match a dir poco decisivo con la classifica che vede il PSG primo a 9 punti, le olandesi a 7, il Bayern Monaco a 6 e infine la Roma a 5. Ciò vuol dire che le giallorosse non solo devono vincere, ma anche sperare che il Bayern non perda o pareggia contro il PSG.

Le francesi hanno tutto l’interesse del mondo a vincere contro il Bayern Monaco dato che una sconfitta con le tedesche e in contemporanea una vittoria dell’Ajax con la Roma eliminerebbe lo stesso PSG. Insomma, una situazione ancora molto ingarbugliata che vede tutte le squadre che possono sia passare il turno così come essere eliminate. Tanto rammarico per la Roma che se non avesse subito quel 2-2 contro il Bayern Monaco al 96′ starebbe sicuramente in una situazione migliore. Ricordiamo che la gara tra Roma e Ajax al Tre Fontane finì 3-0.

AJAX ROMA FEMMINILE: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ajax Roma femminile vedono le olandesi schierarsi col 4-3-3. In porta van Eijk. difesa a quattro con Kardinaal, Spitse, De Sanders e Weerden. Le mezzali saranno Noordam e Yohannes con van Gool in mediana e il tridente Grant, Leuchter e Hoekstra in attacco.

Risponde la Roma con lo stesso identico modulo. Tra i pali presente Ceasar, Di Guglielmo e Bartoli termine mentre Minami e Linari faranno coppia al centro. Nella zone nevralgica del campo troveremo Kuamagai con ai suoi alti Feiersinger e Giugliano. Haavi sarà l’attaccante di destra con Giacinti sul lato mancino e Viens centravanti.

AJAX ROMA FEMMINILE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ajax Roma femminile danno favorita la squadra ospite a 2.00. Secondo bet365, la X sta a 3.65 mentre l’1 fisso a 2.95.

L’Over 2.5 sembra molto più probabile dell’Under rispettivamente a 1.51 e 2.20. Concludiamo con il Gol a a 1.43 e il No Gol a 2.45.

