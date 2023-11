Diretta/ Roma Ajax donne (risultato finale 3-0): Giacinti e Giugliano! (Champions League, 23 novembre 2023)

DIRETTA ROMA AJAX DONNE (RISULTATO FINALE 3-0): SUPER VITTORIA

Finisce qui la diretta Roma Ajax donne, risultato di 3-0 in favore delle giallorosse. Serata storica al Tre Fontane con le italiane capaci di spazzare via le olandesi con uno scarto netto di tre gol, maturato per la maggior parte nel primo tempo. Infatti le prime due reti sono arrivate, entrambe da Giacinti, tra il 5′ e il 14′.

Ad inizio ripresa le giallorosse mettono subito a segnato la terza marcatura, questa volta con Giugliano che dopo la rete al Bayern Monaco timbra anche contro l’Ajax. Dopo due giornate, la Roma è prima nel Gruppo C di Champions League a quattro punti insieme proprio alle bavaresi, seguono Ajax a 3 e PSG a 0 punti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA AJAX DONNE (RISULTATO 3-0): TRIS GIALLOROSSO

Ci si avvicina al termine della diretta Roma Ajax donne con le giallorosse che hanno aumentato il proprio vantaggio. Risultato infatti di 3-0 in virtù della rete di Giugliano: la numero dieci al 47′ si gira in area e supera van Eijk per il terzo gol della serata in favore di una Roma che ora come ora supera le olandesi in classifica.

La squadra ospite prova a cambiare le carte in tavola inserendo Sabajo e Jansen per van Gool e Grant mentre la Roma fa entrare Greggi per Feiersinger. E’ arrivato anche il primo giallo del match all’indirizzo dell’olandese Keijzer. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA AJAX DONNE (RISULTATO 2-0): FINE PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo della diretta Roma Ajax donne, risultato di 2-0 per le giallorosse. Al Tre Fontane le padrone di casa non mollano di un centimetro e continuano ad attaccare a ripetizione, sfiorando anche il tris con Giuliano, migliore in campo e in gol nella gara contro il Bayern Monaco nella rimonta per 2-2.

L’Ajax è costretta a sostituire Hoekstra per infortunio con Keukelaar, ma la squadra olandese sembra davvero frastornata da questo primo tempo ai mille all’ora della Roma che si proietta ad avere quattro punti nel girone da imbattuta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA AJAX DONNE (RISULTATO 2-0): DOPPIETTA DI GIACINTI!

Inizia la diretta Roma Ajax donne con le giallorosse letteralmente scatenate al Tre Fontane. Risultato di 2-0 dopo 25 minuti con le ragazze capitoline protagoniste di un avvio di gara strepitoso. Fin qui, la donna copertina è senza dubbio Valentina Giacinti. Al 7′ l’attaccante calcia potente e preciso per l’1-0 di destro al volo.

Passano alcuni minuti, esattamente al 13′, e Giacinti sfrutta un errore clamoroso della difesa olandese per infliggere il secondo gol all’Ajax, sia di squadra che personale. Nella prima giornata di Champions League, la Roma ha pareggiato 2-2 in rimonta allo scadere col Bayern Monaco mentre l’Ajax ha battuto 2-0 il PSG. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA AJAX DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, tutto è finalmente pronto per la diretta di Roma Ajax donne che costituirà il secondo atto del cammino giallorosso nella nuova Champions League di calcio femminile 2023-2024, iniziata con un utilissimo pareggio in Germania mentre l’Ajax è capolista avendo vinto al debutto contro il PSG. Le statistiche dopo una sola partita però dicono poco, possiamo quindi ricordare che l’anno scorso la Roma aveva dovuto superare ben due turni preliminari per arrivare alla fase a gironi, nella quale chiuse al secondo posto del gruppo B con 13 punti.

Un bottino frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, alle spalle delle tedesche del Wolfsburg ma davanti alle austriache del Sankt Polten e alle ceche dello Slavia Praga. In questo modo la Roma ottenne l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, che per le donne inizia con i quarti di finale: giallorosse quindi fra le prime otto d’Europa, dove però subirono una dura lezione da parte del Barcellona, che vinse per 0-1 l’andata nella nostra capitale e poi addirittura 5-1 al ritorno in Catalogna. Da qui si riparte per una nuova avventura, ma adesso siamo curiosi di scoprire che cosa succederà stasera: parola finalmente al campo per la diretta di Roma Ajax donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA AJAX DONNE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Ajax donne sarà trasmessa in esclusiva su DAZN poiché detiene i diritti della massima competizione europea femminile. Per assistere all’evento sarà obbligatoria la sottoscrizione all’abbonamento.

Anche la diretta streaming Roma Ajax donne sarà visibile unicamente su DAZN su qualsiasi dispositivi mobile tra cui cellulare, tablet, computer e anche console di gioco come Xbox One e PlayStation 5.

ROMA AJAX DONNE: IL CALENDARIO

Mentre si avvicina la diretta di Roma Ajax donne, possiamo dare uno sguardo al calendario del girone C della Champions League di calcio femminile 2023-2024. Il debutto per le giallorosse è stato settimana scorsa in Baviera, quando è arrivato un prezioso pareggio esterno in rimonta per 2-2 sul campo del Bayern Monaco, mentre naturalmente questa sera è in programma il debutto casalingo contro le olandesi dell’Ajax. Per la terza giornata si dovrà invece aspettare il 14 dicembre, quando la Roma volerà a Parigi per sfidare alle ore 21.00 le padrone di casa del PSG.

Prima di Natale ci sarà ancora il tempo per la quarta giornata, con la quale si entrerà nella seconda metà del gruppo: appuntamento di nuovo contro il PSG, naturalmente in questo caso a Roma alle ore 18.45 del 20 dicembre. Si passerà poi all’anno nuovo per gli ultimi due impegni del girone C: la Champions League di calcio femminile infatti ci farà compagnia anche il 24 gennaio 2024 con Roma Bayern Monaco nella nostra capitale alle ore 18.45, infine la conclusione sarà il 30 gennaio 2024 con Ajax Roma nella capitale olandese alle ore 21.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA AJAX DONNE, LE OLANDESI VOGLIONO BISSARE

La diretta Roma Ajax femminile, in programma giovedì 23 novembre alle ore 21:00, racconta della seconda giornata di Champions League. Le giallorosse hanno fatto il loro debutto stagionale nella massima competizione europea pareggiando 2-2 in casa del Bayern Monaco. Alla rete di Damnjanovic e all’autogol di Linardi hanno risposto la canadese Viens e Giugliano al novantunesimo. In campionato le giallorosse sono prime a +3 dalla Juventus.

Se già il risultato europeo della Roma è stato positivo contro le tedesche del Bayern, quello dell’Ajax è stato oltremodo soddisfacente. Infatti le olandesi hanno archiviato la pratica PSG per 2-0 con i gol nel primo tempo di Hoekstra e Spitse su calcio di rigore. Da ricordare che il PSG è reduce dai quarti di finale dell’anno scorso e dalle semifinali di due stagioni fa. In Eredivisie, l’Ajax è terzo a cinque punti dal Twente capolista a 21.

ROMA AJAX DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Roma Ajax donne vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. Ceasar tra i pali, difesa a quattro composta da Di Guglielmo, Minami, Linari e Aigbogun. Nella zona nevralgica del campo agiranno Giugliano, Kumagai e Greggi a chiudere il reparto mentre in attacco spazio a Haavi, Giacinti e Viens.

L’Ajax risponde col medesimo assetto tattico presentato dalla squadra di Spugna. In porta Van Ejik, retroguardia formata da Kardinaal, Spitse, De Sanders e Weerden. A centrocampo troviamo le mezzali Noordam e Yohaness con Van Gool in regia. Davanti Grant, Leuchter e Hoekstra per far sognare i tifosi olandesi.

ROMA AJAX DONNE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Ajax donne danno per favorita la squadra di casa. Secondo sisal, l’1 fisso è dato a 1.42 contro i 5.75 dell’esito opposto. Più basso il pareggio, offerto a 4.25.

L’Over 2.5 è quotato a 1.51, basso se confrontato al 2.25 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.10.











