Video/ Roma Bayern femminile (2-2) gol e highlights: giallorosse beffate nel finale (24 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA BAYERN FEMMINILE (2-2): LA PARTITA

La Roma viene beffata in pieno recupero dal Bayern Monaco con Schuller e vede complicarsi di molto il cammino in Champions League. Una gara molto divertente e ricca di occasioni con le giallorosse apparse subito in grande forma. Viens la mette in mezzo e pesca Giacinti, colpo di testa a botta sicura salvato da Grohs. Pochi minuti dopo la Dallmann calcia da sola in area, Ceasar compie una grandissima parata. La Roma continua ad attaccare e trova il vantaggio. Giugliano recupera la sfera dopo l’errore del Bayern, assist a Giacinti che calcia e supera Grohs con un pallonetto. La prima frazione termina a reti bianche.

Nel secondo tempo la gara si accende ed il Bayern Monaco trova il pari. Harder dalla fascia crossa e pesca Schuller che di testa non lascia scampo a Ceasar. Il direttore di gara concede sette minuti di recupero dove accade di tutto. Bartoli e Glionna scambiano, cross per Giugliano che si inserisce e di testa e trova il gol. Neanche il tempo di esultare per le giallorosse che arriva la doccia fredda. Da punizione viene anticipata Viens per il tocco vincente. Roma che resta ultima nel girone ma ha ancora possibilità di passare.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA BAYERN FEMMINILE (2-2): IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger (80′ Greggi); Haavi, Giacinti (61′ Greggi), Viens.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Ciccotti, Latorre, S. Testa, E. Testa, Pellegrino Cimò, Kramzar, Pizzuti

All. Leonardo Montesano (Alessandro Spugna squalificato)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Hansen (86′ Kett), Naschenweng; Zadrazil (86′ Sehitler), Stanway; Dallmann (76′ Damnjanovic), Harder, Bull (61′ Lohmann); Schuller.

A disp.: Nayler, Wellmann, Belloumou, Baijings, Kerr, Gloning.

All. Alexander Straus

Arbitro: Frida Klarlund (DEN)

Assistenti: Katrine Stensholm Wulff (DEN) – Anita Vad (HUN)

Quarto Ufficiale: Nanna Løf Andersen (DEN)

Ammonizioni: Kumagai (ROM), Giacinti (ROM), Viens (ROM), Di Guglielmo (ROM), Damnjanovic (MON), Lohmann (MON), Minami (ROM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA