DIRETTA/ Ajax Union Berlino video streaming tv: sarà una prima volta assoluta!

DIRETTA AJAX UNION BERLINO: I TESTA A TESTA

Non esistono precedenti per la diretta di Ajax Union Berlino: sarà una prima volta storica per l’andata dei playoff di Europa League, una data importante soprattutto per la compagine tedesca che meno di un lustro fa non aveva mai festeggiato la promozione in Bundesliga e ora si ritrova addirittura coinvolta nella lotta per il titolo nazionale, avendo fatto passi da gigante in questo senso e anche nella sua dimensione europea, visto che l’anno scorso aveva mancato la qualificazione anche solo al playoff di Conference League e oggi potrebbe andare agli ottavi di Europa League.

DIRETTA/ Udinese Juventus Primavera (risultato finale 0-1): Montero sale al 4° posto!

Di fronte l’Union Berlino ha un colosso del calcio europeo come l’Ajax, che negli anni Settanta ha dettato legge con tre Coppe dei Campioni vinte consecutivamente ed è stato esponente di quel calcio totale che si sarebbe poi sublimato con la nazionale due volte finalista ai Mondiali, ma anche con una tradizione che aveva già portato il Feyenoord sul tetto d’Europa e poi avrebbe condotto lì il Psv Eindhoven e gli stessi orange, nello stesso anno 1988. Non resta allora che vedere come andranno le cose nella partita di questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Torino Udinese (risultato finale 1-0): Juric trova i tre punti!

AJAX UNION BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta Ajax Union Berlino sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 255) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Ajax Union Berlino, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

OLANDESI FAVORITI!

Ajax Union Berlino, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Da rivelazione del calcio tedesco a quello europeo, l’Union Berlino vuole stupire anche in campo continentale come sta facendo in Bundesliga, dove è arrivata a un solo punto dalla capolista Bayern Monaco dopo la grande vittoria a Lipsia nell’ultimo turno di campionato.

Diretta/ Spezia Napoli (risultato finale 0-3): Kvaratskhelia-Osimhen, altro trionfo!

Ajax che sta vivendo questa stagione in piena rifondazione, al timone della squadra è stato messo un nome storico come quello di John Heitinga per recuperare terreno, con la squadra ora reduce da 4 vittorie consecutive tra Eredivisie e Coppa d’Olanda e arrivata a -3 dalla vetta del massimo campionato in patria, occupata al momento dal Feyenoord. Hanno fatto però ancora meglio i tedeschi che nel 2023 hanno infilato 6 vittorie consecutive tra Coppa di Germania e Bundesliga.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX UNION BERLINO

Le probabili formazioni della diretta Ajax Union Berlino, match che andrà in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Per l’Ajax, John Heitinga schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rulli; Rensch; Alvarez; Timber; Wijnadal; Berghuis; Klassen; Kudus; Tadic; Brobbey; Francisco Conceicao. Risponderà l’Union Berlino allenata da Urs Fischer con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ronnow; Doekhi; Knoche; Leite; Trimmel; Khedira; Schafer; Rousillon; Behrens; Siebatcheu; Becker.

AJAX UNION BERLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ajax Union Berlino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’Ajax con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Union Berlino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA