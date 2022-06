DIRETTA/ Albania Israele video streaming tv: precedenti in perfetto equilibrio

DIRETTA ALBANIA ISRAELE: I TESTA A TESTA

Sono appena quattro i precedenti di Albania Israele, ma tutti recenti: fanno infatti riferimento agli ultimi sei anni, curiosamente queste due nazionali sono state avversarie in due consecutivi tornei, prima le qualificazioni al Mondiale 2018 e poi la prima edizione di Nations League. Curiosamente troviamo due vittorie a testa, una in casa e una in trasferta, e chi ha vinto lontano dal proprio stadio lo ha fatto per 3-0 in entrambi i casi; l’unica differenza è che il successo interno di Israele (ottobre 2018) è avvenuto con il punteggio di 2-0 mentre l’Albania ha festeggiato la vittoria casalinga, un mese prima, con un 1-0 che era stato frutto del gol di Taulant Xhaka.

Dunque, chi ha vinto è sempre riuscito a mantenere la porta inviolata nella diretta di Albania Israele; per completezza di informazioni possiamo ricordare la vittoria esterna della nazionale israeliana, avvenuta nel primo incrocio ufficiale (dunque novembre 2016) e che appunto era stata netta. Nel primo tempo era arrivato il rigore di Eran Zahavi, poi gli ospiti avevano completato l’opera nella ripresa con Dan Einbinder e Eliran Atar, ma il punteggio sarebbe potuto essere più rotondo se Alban Hoxha non avesse parato un rigore a Zahavi, con Israele che era già in vantaggio di una rete. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ALBANIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Albania Israele sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

I RAGAZZI DI REJA FAVORITI!

Albania Israele, in diretta venerdì 10 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Air Albania Stadium di Tirana sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Nuove ambizioni per due squadre che possono puntare al primo posto nella Lega B di Nations League, in un girone che curiosamente ha finora regalato solo pareggi alle partecipanti. 1-1 dell’Albania in Islanda, in una sfida a due facce per gli uomini di Reja, rimontati nel corso del secondo tempo.

Anche Israele ha pareggiato contro l’Islanda nell’unico match fin qui disputato, ma in casa e con il punteggio di 2-2, passando in svantaggio ma poi ritrovando il pari solo all’84’ con un gol di Weissman. Al 7 settembre 2018 risale l’ultimo precedente disputato in Albania tra le due Nazionali, vinsero i padroni di casa con una rete realizzata da Taulant Xhaka che fissò il punteggio sull’1-0.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ISRAELE

Le probabili formazioni della diretta Albania Israele, match che andrà in scena all’Air Albania Stadium di Tirana. Per l’Albania, Edy Reja schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Ismajili, Kumbulla, Djimsiti; Balliu, Cekiçi, Gjasula, Abrashi, Hysaj; Seferi, Cikalleshi. Risponderà Israele allenato da Alon Hazan con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marciano; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Peretz, Abu Fani, Karzev; Adaba, Dabbur, Solomon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albania Israele, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Israele, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











