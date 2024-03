DIRETTA/ Albinoleffe Giana Erminio video streaming tv: bergamaschi ok in passato (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Albinoleffe Giana Erminio sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostravo gli scontri tra il 2014 ed oggi. Stando ai precedenti risultano ben 17 le sfide tra queste due formazioni. Ospiti che hanno avuto la meglio in sei occasioni; 3 sono i pareggi mentre 8 le vittorie da parte della squadra di casa. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 30 novembre 2014 con il risultato finale di 0-3 in favore della Giana Erminio.

Due gol firmati da Marco Biraghi ed una rete per Recino. Giana Erminio che ha avuto la meglio anche nei tre successivi scontri vincendo prima con il risultato di 3-2 ma soprattutto in trasferta il 31 agosto 2015 con l’incredibile risultato di 0-4. Da segnalare la tripletta dell’esperto attaccante Salvatore Bruno, che quell’anno riuscì a timbrare il cartellino in 10 occasioni. Una vittoria importante per la squadra di casa risulta essere quella del 30 luglio 2017, si trattava della Coppa Italia. 1-3 per l’Albinoleffe e passaggio turno. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata terminata con un pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Albinoleffe Giana Erminio bisognerà possedere un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento con l’abbonamento Calcio. Con le medesime modalità, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, sarà possibile seguire anche sulla piattaforma online questo match.

LA PRESENTAZIONE

Buttiamoci nella mischia della diretta di Albinoleffe Giana Erminio, incontro che si disputerà per la 29esima giornata di Serie C oggi 1 marzo 2024 alle ore 20,45. La formazione piemontese arriva all’incontro da una serie di risultati altalenanti, ma nell’ultimo match è riuscita a vincere contro l’Alessandria per 1-0.

Dall’altra parte del campo, la squadra di Gorgonzola è al decimo posto in classifica e arriva da due vittorie consecutive. La posta in palio è alta: chi vincerà oggi scavalcherà l’altro, assicurandosi un posto nei playoffs almeno fino alla prossima giornata, ma ormai le occasioni cominciano a scarseggiare.

ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO: PROBABILI FORMAZIONI

Diamo una rapida occhiata alle probabili formazioni della diretta di Albinoleffe Giana Erminio, scoprendo insieme i giocatori che potrebbero rendere questa sfida molto interessante: Longo guiderà l’attacco per i padroni di casa.

albinoleffe per i compagni di squadra, sfruttando anche la sua bravura sui calci piazzati grazie alla sua fisicità. Per gli ospiti, invece, ci sarà Fall, punta veloce e tecnica che nella scorsa partita ha segnato una doppietta, confermandosi come uno degli elementi più pericolosi della squadra.

ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Vediamo insieme qualche quota relativa alla diretta di Albinoleffe Giana Erminio, grazie al sito della Sisal: il segno 1 è fissato a 2,2 mentre il 2 a 2,1. Si preannuncia dunque uno scontro equilibrato con il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,8.











