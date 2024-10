DIRETTA ATALANTA U23 GIANA ERMINIO, BERGAMASCHI A CACCIA DELLA VETTA

La diretta Atalanta U23 Giana Erminio aprirà l’ottava giornata del Girone A di Serie C con una partita che può regalare grande spettacolo. Alle 20,30 di venerdì 4 ottobre andranno in campo due squadre pronte a darsi battaglia alla ricerca dei tre punti.

I bergamaschi hanno vinto quattro delle prime sette partite giocate pareggiandone solo una e sono reduci da un 1 a 2 in casa della Virtus Verona che li ha lanciati al quinto posto in classifica. Qualche difficoltà in più per la Giana Erminio che ha vinto solo due partite fino ad ora ma arriva da un 2 a 1 contro l’Union Clodiense che ha riscattato tre sconfitte di fila.

DIRETTA ATALANTA U23 GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie C e la diretta Atalanta U23 Giana Erminio sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky che trasmetterà la partita anche con lo streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà possibile seguire la partita anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali della partita.

ATALANTA U23 GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le scelte di Modesto e Chiappella con le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Giana Erminio. I bergamaschi dovranno fare a meno dello squalificato Comi che lascerà un buco in difesa di fianco a Navarro e Del Lungo. Tornaghi dovrebbe andare a completare il reparto con Bergonzi e Bernasconi sulle fasce. Vlahovic torna ancora in avanti affiancato da Vavassori. Continua con il 3-4-3 Chiappella che manderà in campo una squadra che ha capito di dover fare affidamento sulla vena realizzativa di Stuckler capace di segnare la doppietta decisiva che ha riportato i tre punti alla Giana. A supportarlo ci saranno Lamesta e Spaviero con Pinto e Caferri chiamati alla sovrapposizione sulla fascia.

LE QUOTE DI ATALANTA U23 GIANA ERMINIO: SU CHI SCOMMETTERE?

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Atalanta Giana Erminio indicano nella squadra orobica la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,90 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo della Giana Erminio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata e infine il segno X, che identifica l’opzione del pareggio, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,25 volte quella che sarà stata la posta in palio.