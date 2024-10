VIDEO ATALANTA U23 GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio la Giana Erminio vince in trasferta per 3 a 1 contro l’Atalanta U23 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani della Dea tentano immediatamente di prendre in mano il controllo delle operazioni chiamando in causa Mangiapoco su un tiro di De Nipoti già all’11’ ma la Giana passa invece in vantaggio subito al 16′ per merito del gol firmato da Trombetta.

Diretta/ Atalanta U23 Giana Erminio (risultato finale 1-3): Lamesta chiude i conti! (Serie C 4 ottobre 2024)

La risposta dei bergamaschi viene affidata a Navarro che non si dimostra però in grado di capitalizzare un paio di occasioni interessanti tra il 22′ ed il 38′. Gli uomini del tecnico Chiappella non si lasciano impressionare e trovano anzi la rete del raddoppio al 44′ grazie a Stuckler, sfruttando una deviazione di Tornaghi. Nel secondo tempo gli uomini di mister Modesto ricomincia la gara con lo spirito giusto per provare a rimontare ed i loro sforzi vengono premiati al 50′ dal gol di Tornaghi, che si fa perdonare l’incertezza precedente su un corner di Bernasconi.

Diretta/ Virtus Verona Atalanta U23 (risultato finale 1-2): la decide Alessio! (Serie C 29 settembre 2024)

La compagine di Gorgonzola si vede costretta a rimpiazzare Marotta con Ballabio per infortunio al 55′ e le cose si complicano per i nerazzurri restando in inferiorità numerica dal 56′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da De Nipoti. I biancazzurri perdono per infortunio pure Colombara, rilevato da Alborghetti all’80’, e nel finale Lamesta pone fine alle ostilità trasformando all’89’ un calcio di rigore da lui guadagnato avendo subito fallo da Alessio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Catanzaro, proveniente dalla sezione di Catanzaro, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Del Lungo al 18′, De Nipoti al 34′ ed al 55′ con conseguente rosso ed espulsione oltre a Manzoni al 90’+1′ da un lato, Ferri al 77′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa ottava giornata di campionato permettono alla Giana Erminio di raggiungere quota 11 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’Atalanta U23 non si muove, rimanendo infatti bloccata a 13 punti.

Diretta/ Giana Erminio Union Clodiense (risultato finale 2-1): Stuckler show! (Serie C, 29 settembre 2024)

VIDEO ATALANTA U23 GIANA ERMINIO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS