DIRETTA GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE: I TESTA A TESTA

La diretta di Giana Erminio Union Clodiense sarà il primo match tra le due compagini, in attesa di scrivere dei testa a testa degni dei migliori storici del pallone, oggi vi offriamo un parallelo di tipo economico per la squadra di Gorgonzola e la sua rivale di oggi. La Giana Erminio ha un utile di tre milioni spalmati in 26 calciatori, di cui solo il 2% sono stranieri. Il giocatore con il valore del cartellino più alto è la punta Stuckhler, attaccante di diciannove anni con un futuro roseo davanti a se, almeno cosi dicono gli osservatori.

Passando invece alla Union Clodiense, la squadra ha anch’essa tre milioni considerando la somma di tutti i cartellini di cui detiene la proprietà, sia essa fissa oppure in prestito. Il bilancio invece è di 0, ovvero nella sessione di mercato non ha speso nulla se non qualche prestito come quello di Gasparini dal Cosenza che tra l’altro è anche uno dei più costosi in rosa: 200mila euro. Passiamo l’attenzione dalla diretta di Giana Erminio Union Clodiense alle statistiche del match! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Giana Erminio Union Clodiense vi basterà essere abbonati a Sky oppure a NOW.

Stesso discorso vale per la diretta streaming che sarà visibile sulle rispettive applicazioni tramite smartphone, tablet e computer.

GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE, PADRONI DI CASA IN CALO

Una partita che potrebbe essere il punto di svolta per le due formazioni, complici di un inizio altalenante. La diretta Giana Erminio Union Clodiense si giocherà allo Stadio Città di Gorgonzola questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45.

La Giana Erminio è reduce da tre sconfitte di fila che hanno rallentato la corsa. I ko sono arrivati contro Renate, Albinoleffe e FeralpiSalò dopo i pareggi contro Vicenza e Pro Patria. L’unico successo è quello dll’8 settembre contro la Pro Vercelli.

L’Union Clodiense invece ha collezionato un punto in più in classifica complici tre pareggi, quelli nella sfida con Pergolettese, Lumezzane e Trento, e il successo di fine agosto contro la Triestina. Due invece le sconfitte: in trasferta a Lecco e Arzignano.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Union Clodiense. In porta per i padroni di casa Zanellati con i liguri che si disporranno secondo il 3-4-3. In difesa Pirola, Colombini e Montesano mentre Vono, Marotta, Pinto e Armini saranno dietro al tridente Fall, Fumagalli e Solerio.

L’Union Clodiense scenderà in campo con il 4-3-3. Pigozzi tra i pali, difesa composta da Bonetto, Gherardi, Ferrarini e Ballarini. Greco e Vassallo mezzali mentre Della Latta sarà in regia. Davanti Ogunseye, Santini e Malcore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE

Infine eccoci con le quote per le scommesse Giana Erminio Union Clodiense. La squadra favorita è quella di casa a 2.50 mentre il 2 fisso è offerta dai boomakers alla quota di 2.80. Per concludere abbiamo il segno X del pareggio a 3.20.

L’Over 2.5 viene dato a 2.00 mentre l’Under, alla stessa soglia, è offerto a 1.80. Gol a 1.95, No Gol leggermente più basso a 1.85​.