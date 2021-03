Diretta/ Albinoleffe Lucchese (Serie C) streaming video e tv. Rossoneri in crisi

DIRETTA ALBINOLEFFE LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Lucchese, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Rossoneri in crisi e senza vittoria in campionato da 7 partite consecutive, un rendimento che ha impedito finora alla Lucchese di sollevarsi dall’ultimo posto in classifica del girone A, dove è comunque è riuscita ad agganciare a quota 19 punti il Livorno dopo gli ultimi 2 pareggi ottenuti contro Juventus U23 e Olbia. Diverse ovviamente le prospettive di classifica di un Albinoleffe che si trova invece all’ottavo posto in classifica, in piena zona play off dopo due pareggi senza reti consecutivi, il primo contro il Grosseto e il secondo sul campo della Pistoiese. Seriani sempre solidi e che hanno messo ormai nel mirino la partecipazione alla post season, la Lucchese però solo trovando al più presto il ritorno ai 3 punti potrà credere di evitare lo spauracchio della retrocessione diretta in Serie D.

DIRETTA ALBINOLEFFE LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Luchese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE LUCCHESE

Le probabili formazioni della sfida tra Albinoleffe e Lucchese presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Marco Zaffaroni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Gușu, Piccoli, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Biggeri; Panariello, Solcia, Pellegrini; Panati, Nannelli, Meucci, Zennaro, Adamoli; Bianchi, Petrovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Albinoleffe e Lucchese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.85 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.90 volte la posta scommessa.

