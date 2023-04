DIRETTA/ Albinoleffe Mantova (risultato finale 0-2): che harakiri, salvezza in bilico

DIRETTA ALBINOLEFFE MANTOVA (RISULTATO FINALE 0-2): GOL DI DE FRANCESCO E MENSAH!

Nella cornice dell’“Albinoleffe Stadium” di Zanica si è concluso poco fa l’atteso scontro-salvezza che questo pomeriggio metteva di fronte, nel Girone A della Serie C, l’AlbinoLeffe quart’ultimo e il Mantova terz’ultimo: dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa due episodi hanno condannato i seriani non solo a una pesantissima sconfitta interna per 0-2 ma pure al sorpasso da parte dei corregionali virgiliani. Nella ripresa pronti, via e penalty per i biancorossi con De Francesco che batteva Pagno; poi al 63’ la frittata: incomprensione tra il portiere di casa e Saltarelli con Mensah che ne approfittava per insaccare. Due docce fredde per la squadra di Foscarini che, nell’ultima mezz’ora recupero compreso, non riusciva a rientrare in partita (anzi Gerbaudo sfiorava il tris) e, complice la confusione e la girandola dei cambi il punteggio non cambiava. Con questo successo il Mantova sale così a 39 punti, avvicinandosi al sogno della salvezza diretta e scavalcando proprio l’AlbinoLeffe (37) che, dopo una serie di KO consecutivi, di recente era tornato alla vittoria e si presentava a questo appuntamento per giocarsi le sue chance di evitare i play-out: ora le cose si complicano maledettamente anche se per entrambe le lombarde la strada per evitare l’inferno è ancora lunga… (agg. di R. G. Flore)

ALBINOLEFFE MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GOL, LA SBLOCCA DE FRANCESCO SU RIGORE AL 49′!

Nella cornice dell’“Albinoleffe Stadium” di Zanica è ripreso da dieci minuti il secondo tempo del match-salvezza che questo pomeriggio mette di fronte i padroni di casa dell’AlbinoLeffe e i corregionali del Mantova: dopo che la prima frazione si era chiusa sul parziale di 0-0, in questa ripresa (cominciata senza cambi da parte delle due panchine, eccetto il portiere ospite Chiorri, sostituito da Tosi) ecco subito l’evento spacca-gara. Cross di Ceresoli, tocco di mano in area di Giorgione e rigore per il Mantova: dal dischetto è De Francesco a spiazzare Pagno (49’). 0-1 e Mantova in vantaggio! Poco dopo arriva il secondo cartellino giallo tra le fila ospiti con Mensah che finisce sul taccuino del direttore di gara mentre si attende la reazione dell’AlbinoLeffe, colpito a freddo proprio in avvio di ripresa da una rete che potrebbe rivelarsi pesantissima per la classifica e il morale. Intanto prima sostituzione per Foscarini attorno all’ora di gioco, col difensore Gelli sostituito da una punta, Petrungaro, al fine di aumentare l’arsenale offensivo dei blucelesti. (agg. di R. G. Flore)

CHANCE DA RETE PER DOUMBIA!

Nella cornice dell’“AlbinoLeffe Stadium” di Zanica si è concluso da pochissimo un divertente primo tempo del derby lombardo putato tra i padroni di casa e il Mantova: 0-0 il parziale al termine di questi 45’, approcciati da entrambe le formazioni con la paura di perdere (in palio ci sono punti-salvezza) e poi stappati da alcune occasioni da rete. Detto delle due chance avute dai biancorossi nel precedente aggiornamento, al 28’ arrivava la risposta seriana con Doumbia ma il suo tiro era facile preda del numero uno ospite, Chiorra. Al 31’punizione per gli ospiti e sugli sviluppi D’Orazio è anticipato all’ultimo dal centrocampista bluceleste Giorgione: nelle ultime battute di questa frazione si segnala ancora il gran movimento in avanti di Mensah tra i virgiliani e di Zoma invece tra i padroni di casa, e poco altro: ma è innegabile che a livello agonistico il ritmo si è notevolmente innalzato. Poi tutti al riposo: nel secondo tempo arriverà pure quel gol che sembra nell’aria e potrebbe stravolgere l’inerzia di un match molto equilibrato? (agg. di R. G. Flore)

OSPITI VICINI AL GOL CON MENSAH!

Nella cornice dell’“AlbinoLeffe Stadium” di Zanica si disputa questo pomeriggio un incrocio salvezza forse decisivo coi bergamaschi padroni di casa e quart’ultimi che ricevono la visita di un Mantova invece terz’ultimo ma staccato di una sola lunghezza. E nel corso dei primi 20’ del match tra l’undici allenato da Claudio Foscarini e i biancorossi di Andrea Mandorlini a regnare è soprattutto l’equilibrio in campo, oltre alla paura di non perdere: al 3’ tuttavia gli ospiti vanno comunque vicini alla rete con Pierobon (palla sul fondo), mentre nel prosieguo si segnalano solo un paio di corner per ambo le formazioni e poi al 15’ il primo cartellino giallo del match (sanzionato il mantovano Fazzi). Al 22’ nuova chance per i virgiliani e stavolta è bravissimo il portiere dei seriani, Pagno, a salvare capra e cavoli con un bell’intervento sulla conclusione di Mensah da posizione un po’ defilata. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Sta per iniziare la diretta Albinoleffe Mantova e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due formazioni lottano per mantenere la categoria e sono divise in classifica da appena un punto, ciò significa che si prospetta un match molto equilibrato. Al momento la formazione di Foscarini veleggia a quota trentasette punti (nove vittorie, dieci pareggi, quindici sconfitte) ed è reduce dal successo esterno (1-4) ottenuto in casa della Pro Patria.

Dall’altra parte, invece, l’undici di mister Mandorlini, a quota trentasei punti (nove vittorie, nove pareggi, sedici sconfitte) e reduce dal pareggio contro la Juventus Under 23. Bilanci simili anche in termini di gol: quarantuno quelli realizzati dall’Albinoleffe, quaranta le reti segnate dal Mantova. Meglio i biancocelesti in termini di reti al passivo: quarantotto contro le cinquantotto degli ospiti. (Giulio Halasz)

ALBINOLEFFE MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Mantova, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Punti che scottano per due squadre che restano attardate in classifica, quartultimi i seriani e terzultimi i virgiliani, separati da un solo punto di distanza tra loro. Battendo 1-4 la Pro Patria in trasferta nell’ultimo impegno di campionato l’Albinoleffe infatti ha sorpassato in classifica proprio il Mantova.

Dall’altra parte la squadra allenata da Mandorlini dopo 3 sconfitte consecutive è tornata a muovere la classifica pareggiando in casa contro la Juventus U23, anche se la salvezza diretta resta lontana 4 punti per i seriani e 3 per il Mantova. Nel match d’andata Albinoleffe vincente di misura sul campo dei virgiliani, ultima sfida con i blucelesti ospitanti terminata sempre con una vittoria per 1-0 dell’Albinoleffe, datata 19 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Mantova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Claudio Foscarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno, Gelli J., Borghini, Saltarelli; Gusu, Brentan, Genevier, Piccoli, Zoma; Manconi, Cocco. Risponderà il Mantova allenato da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Ceresoli, Iotti, Panizzi, Padella; De Francesco, Messori, Pierobon; Mensah, Fontana, Bocalon.

ALBINOLEFFE MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











