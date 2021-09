DIRETTA/ Albinoleffe Mantova video streaming tv: è il nono incrocio ufficiale

DIRETTA ALBINOLEFFE MANTOVA: I TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Mantova si gioca per la nona volta. I precedenti ci dicono che i padroni di casa hanno vinto per 6 volte, mentre 1 solo è il successo degli ospiti così come i pareggi. L’ultima vittoria dei bergamaschi è anche l’ultima gara giocata al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match è terminato col risultato finale di 1-0 alla fine di 90 minuti molto equilibrati. A decidere il match è stato Virdis al minuto 81 grazie a un calcio di rigore.

Mantova non vince in trasferta contro questo avversario addirittura dal novembre 2008, una gara terminata col risultato di 1-2. Sicuramente il campionato è iniziato in maniera diversa per le due compagini. L’Albinoleffe ha vinto fuori casa contro Pro Patria e Fiorenzuola, mentre in mezzo c’è stato il pareggio contro Sudtirol per 1-1. Dall’altra parte invece Mantova ha collezionato tre pareggi tutti con il risultato di 1-1. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA ALBINOLEFFE MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Mantova non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALBINOLEFFE MANTOVA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Albinoleffe Mantova, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Seriani in grande spolvero nelle ultime uscite: prima la vittoria contro il Fiorenzuola in trasferta in campionato, poi il colpaccio in Coppa Italia con l’eliminazione della Pro Vercelli a domicilio. L’Albinoleffe sembra davvero in grado di confermare i progressi già visti nella scorsa stagione, con la squadra vicina al raggiungimento della finale play off.

E’ consapevole delle difficoltà della trasferta il Mantova, che è reduce comunque da un buon pareggio esterno in campionato in casa della Feralpisalò. I virgiliani devono però ancora ottenere la loro prima vittoria in questo campionato, anche se l’impegno in calendario non è certo dei più agevoli. Ultimo precedente in casa dell’Albinoleffe vinto il 17 settembre 2016 1-0 dai seriani, in gol grazie a un rigore di Virdis. L’ultima vittoria del Mantova risale invece all’1-2 dell’8 novembre 2008, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MANTOVA

Le probabili formazioni di Albinoleffe Mantova, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Borghini, Saltarelli, Ntube; Gusu, Giorgione, Nichetti, Gelli, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà il Mantova allenato da Maurizio Lauro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tosi; Bianchi, Checchi, Milillo, Agbugui; Zibert, Messori, Gerbaudo; Bertini, De Cenco, Piovanelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



