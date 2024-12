La prima occasione della partita Mantova-Modena è per gli ospiti, visto che il tiro di Gerli viene respinto da un ottimo intervento di Festa che riesce a mandare il pallone in corner. I padroni di casa rispondono con colpo di testa di Aramu: sfera che sorvola la traversa del team emiliano. La squadra di Possanzini ci prova poi con Trimboli: Gagno para.

Video Brescia Bari (1-1)/ Gol e highlights: reti segnate da Galazzi e Dorval! (Serie B, 30 novembre 2024)

Tuttavia, la grande occasione per il Mantova arriva al 19′ con Mensah. Quest’ultimo, infatti, salta Caldara e cerca di anticipare Gagno in scivolata: pallone che termina a lato. Da segnalare anche un colpo di testa di Dellavalle al 32′, respinto da Festa. Il Modena è poi pericoloso con il contropiede di Pedro Mendes che, però, vede la sua conclusione spegnersi sul fondo.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Cremonese a valanga (30 novembre 2024)

Il primo tempo, di fatto, termina con un bravo Festa a respingere il tentativo di Caldara. Al 52′ il Modena va in vantaggio con Pedro Mendes ma, dopo il check del VAR, viene annullato tutto per fuorigioco. Sedici minuti dopo, di fatto, il Mantova ha una doppia grande occasione: prima è bravissimo Cotali a non far tirare Wieser che aveva fatto saltato anche Gagno e poi è bravissimo Caldara a salvare sulla linea il tiro tentato da Radaelli.

VIDEO MANTOVA MODENA, OSPITI CHE TERMINANO IN DIECI

Al 77′, di fatto, avviene l’episodio che può cambiare l’episodio, ovvero l’espulsione di Cotali per la bruttissima entrata ai danni di Galuppini. Per il giocatore del Modena, di fatto, è rosso diretto, vista la gravità del fallo. Lo stesso Cotali, consapevole dell’intervento pericoloso, prima chiede scusa al proprio avversario e poi esce dal campo senza protestare.

Diretta/ Mantova Modena (risultato finale 0-0): terminato il match (Serie B, 30 novembre 2024)

Il Mantova di Davide Possanzini, di fatto, cerca di approfittare della superiorità numerica. Il primo tentativo è ancora di Mensah: brava la difesa del Modena a respingere. Mentre l’ultimo tiro del team lombardo del match è di Mancuso che, però, vede il suo tiro a giro terminare di poco a lato.

Ottimo pari per il Modena, considerando sia le occasioni avute dal Mantova che, soprattutto, l’espulsione di Cotali. Per la squadra di Possanzini, invece , bisogna segnalare un’occasione mancata per ottenere tre punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione.

VIDEO MANTOVA MODENA, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH