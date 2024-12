DIRETTA ALCIONE MILANO ALBINOLEFFE, UN PARI NELLA SCORSA

Entrambe le squadre sono reduci entrambe da un pareggio nell’ultimo turno di campionato. La diretta Alcione Milano Albinoleffe, in programma domenica 8 dicembre 2024 alle ore 17:30, mette in palio tre punti pesantissimi. L’Alcione è in un periodo positivo poiché non perde dall’8 novembre, sconfitta contro la Pro Vercelli. Le ultime gare invece hanno visto la squadra di Milano vincere sia contro la Pergolettese sia Pro Patria, oltre al pareggio con la FeralpiSalò.

Diretta/ Albinoleffe Lecco (risultato finale 0-0): tante occasioni, nessun gol (Serie C, 30 novembre 2024)

Anche l’Albinoleffe sta giocando bene, limitando ad una sola sconfitta nelle ultime sei avendo pareggiato con Triestina, Trento e Lecco e soprattutto i successi per 1-0 con l’Union Clodiense e 2-0 con la Pro Vercelli in trasferta.

DOVE VEDERE IN TV DIRETTA ALCIONE MILANO ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Alcione Milano Albinoleffe, dovrete essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming ci sarà la possibilità di vederla sull’applicazione Sky Go.

Video Feralpisalò Alcione Milano (1-1)/ Gol e highlights: Marconi e Di Molfetta! (Serie C, 29 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO ALBINOLEFFE

Ora osserviamo invece le probabili formazioni Alcione Milano Albinoleffe. I padroni di casa si disporranno secondo il modulo 4-3-1-2 con Bacchin tra i pali. Difesa a quattro composta da Stabile, Ciappellano, Pirola e Chierichetti. A centrocampo Piccinocchi, Bagatti e Bonaiti. Invernizzi giocherà dietro a Palombi e Marconi.

L’Albinoleffe invece predilige per il 3-5-2 con Marietta a proteggere la porta della propria squadra. Pacchetto arretrato formato da Potop, Borghini e Giannini, Agiranno da esterni Gusu e Muntari con Fossati, Astrologo e Parlati. In attacco Zoma-Mustacchio.

Diretta/ Feralpisalò Alcione Milano (risultato finale 1-1): pari con Di Molfetta! (Serie C, 29 novembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALCIONE MILANO ALBINOLEFFE

Infine eccoci alle quote per le scommesse Alcione Milano Albinoleffe. La squadra favorita per ottenere i tre punti è quella ospite, offerto a 2.15. L’1 fisso è dato a 3.40 mentre il segno X del pareggio è segnato in tabella a 2.90.

Il segno Gol, almeno una rete per squadra, è a 2.10 quindi più alto rispetto al”1.60 del No Gol. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.33 e 1.47.