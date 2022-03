Diretta/ Albinoleffe Padova streaming video tv: biancoscudati alla rincorsa (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA: AI VENETI SERVONO I 3 PUNTI!

Albinoleffe Padova, in diretta domenica 13 marzo 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zenica sarà una sfida valevole per la 31^ giornata di Serie C. Biancoscudati sempre alla rincorsa della capolista Sudtirol, a 7 lunghezze di distanza con il Padova che non può fermarsi anche dopo le ultime vittorie interne contro Pro Sesto e Feralpisalò. In settimana proprio contro il Sudtirol la squadra di Oddo ha pareggiato 0-0 in casa la finale d’andata di Coppa Italia di Serie C.

Diretta/ Padova Sudtirol (risultato finale 0-0): è pari, si decide tutto al ritorno!

L’Albinoleffe dopo tre pareggi consecutivi è invece tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato disputato in casa del Seregno. Seriani di nuovo in zona play off, al decimo posto in classifica. Nel match d’andata allo stadio Euganeo il Padova ha battuto 2-0 l’Albinoleffe con i gol di Chirico e Jelenic, ultimo precedente in casa dei seriani datato 25 novembre 2017 con vittoria del Padova col punteggio di 1-2.

Diretta/ Padova Feralpisalò (risultato finale 1-0) streaming: la decide Pelagatti

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Padova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zenica. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Milesi, Saltarelli, Marchetti; Gelli, Doumbia, Giorgione, Nichetti, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà il Padova allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Monaco, Curcio; Settembrini, Ronaldo, Dezi; Jelenic, Ceravolo, Chiricò.

DIRETTA/ Seregno Albinoleffe (risultato 1-3) streaming video tv: vittoria ospite!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA